حقوقى : مشروع قانون تأمين الأسرة غايته نبيلة لكنه مرفوض

أكد المحامى والناشط الحقوقى وليد زهران ، أن مقترح مشروع تأمين الأسرة الذي اقترحه أحد أعضاء مجلس النواب، غايته نبيلة لضمان حياة كريمة للمطلقات اللاتى يعانين بعد إنفصالهن خاصة إذا كان لهن أولاد .



وأضاف زهران فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن زيادة الرسوم الخاصة بالزواج والطلاق وتسجيل المواليد الجدد مرفوض فى هذه الفترة الصعبة لانها تزيد الأعباء على المواطن .



وأكد أن هناك طرق أخرى يمكن بها زيادة نفقة المطلقات دون الإتجاه لزيادة المصروفات على المواطن ، موضحًا أن الحد الأقصى للنفقة فى بنك ناصر 500 جنيه وهو مبلغ لا يستطيع إعالة الأسرة فى الوقت الراهن .



كان النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أعلن عن تقدمه بمشروع قانون بشأن تأمين الأسرة، وذلك لمناقشته وإصداره خلال دور الانعقاد الخامس للبرلمان موضحًا الهدف من القانون هو زيادة المبالغ المستحقة عن كل واقعة زواج إلى 150 جنيها بدلا من 50 جنيها، كذلك فيما يتعلق بحالات الطلاق تزداد لنفس القيمة، ودفع 50 جنيهًا عن تسجيل مولود جديد، وذلك للمساهمة في زيادة نفقة الزوجة إلى 1500 كحد أقصى، بدلًا من 500 جنيه، وهي القيمة التي يصرفها بنك ناصر لهن حاليا.