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برلمان

برلمانى: حفاظنا على الأمن القومي يتطلب التعاون المشترك مع قبرص واليونان

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 07:53 ص
القمة المصرية القبرصية
القمة المصرية القبرصية اليونانية
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معتز الخصوصى
قال النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن اتفاق مصر وقبرص واليونان خلال القمة الثلاثية على تشجيع الاستثمار من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات أمر جيد ، خاصة أن هذه المنطقة تعتبر حيوية بالنسبة لمستقبلنا كمصريين.

وأكد السيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أننا لكى نحافظ على الأمن القومى لمصر فلابد أن نتعاون مع قبرص واليونان اقتصاديا وسياسيا ، خاصة فى ظل مناوشات تركيا بالقرب من سواحل قبرص ، حيث تسعى لإرسال شركات تنقب عن الغاز لصالحها وهذه المنطقة لاتخضع لها.

وأشار عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان إلى أن التعاون فى المجال الاقتصادى بين مصر وقبرص واليونان و توقيع اتفاقيات تكميلية فى كافة المجالات يعطى قوة للدولة للدفاع عن مياهنا وصورة يحتذى بها للتعاون بين الدول.

وكان قد أعرب نيكوس اناستاسيادس الرئيس القبرصي عن رغبة الدول الثلاث مصر وقبرص واليونان لتوسيع التعاون المشترك واستمرار الحوار بينهم.

وأكد خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء اليونان، أنه تم الاتفاق على تشجيع الاستثمار في البلدان الثلاثة من خلال توقيع عدد من الاتفاقات.

وأوضح الرئيس القبرصي انه تمت مناقشة التقدم الذي حدث في آلية التعاون الثلاثي خاصة في مجالات الدفاع والأمن والطاقة والبيئة، معربا عن رغبته في مزيد من التعاون على صعيد مجال استغلال الغاز الطبيعي.

وأشار إلى أن مواطني البلدان الثلاثة يتعاونون في إطار برنامج العودة الي الجذور، موضحا أنه تمت مناقشة العديد من قضايا المنطقة وأكدوا علي ضرورة الحفاظ علي أمن واستقرار سوريا وليبيا وإقامة دولة فلسطينية.
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