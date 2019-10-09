الهلال ملك الأندية العربية في التصنيف العالمي

يعيش الهلال السعودي بقيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو، فترة منتعشة بسبب نتائج الفريق الأخيرة في بطولتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين و دوري أبطال آسيا قبل التوقف الدولي.



واحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 16 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الوحدة صاحب المركز الثاني.

وتمكن الهلال من إثبات نفسه في بطولة دوري أبطال آسيا، بعد فوزه على السد القطري برباعية مقابل هدف، في ذهاب النصف النهائي من البطولة.



ونشر موقع "كلوب وورلد رانكينج"، المتخصص في الارقام و الاحصائيات و تقييم الأندية، تقييمه للفرق لشهر سبتمبر، فتصدر الهلال الأندية العربيه بينما احتل صدارة التصنيف برشلونة الأسباني يليه ليفربول الإنجليزي.



وجاء الهلال في المركز 14 على مستوى العالم، متصدرا جميع الأندية السعودية و العربية.

