اقتصادية الوفد: برامج الحماية الاجتماعية خففت من تأثير برنامج الإصلاح

قال الدكتور خالد محمد قنديل رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد وعضو الهيئة العليا بالحزب، أن توقعات الوكالات الاقتصادية الدولية إيجابية بشأن معدلات النمو في مصر بجميع القطاعات، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي لم يغفل تنفيذ برامج حماية اجتماعية لتخفيف تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي على محدودي الدخل.



وأضاف رئيس اقتصادية الوفد في بيان له، أن ارتفاع قيمة العملة المحلية هو ناتج من تعافي الاقتصاد المصري و خطة الإصلاح الاقتصادي، بالاضافة لتحقيق مصر للإكتفاء الذاتي من الغاز وتصديره للخارج، بجانب بداية تعافي السياحة بشكل ملفت، بخلاف عائدات قناة السويس، وزيادة تحويلات المصريين من الخارج والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في مصر، مما يتسبب فى رفع قيمة الجنيه مقابل الدولار فى النهاية.



وأوضح «قنديل» أن الدولار انخفض أمام الجنيه من 20 جنيه في بداية برنامج الإصلاح الاقتصادى ووصل إلى 16 جنيها ونصف تقريبا، مضيفا، أن البنية التحتية التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة تعتبر الأحدث والأكبر على مستوى قارة أفريقيا، و تعتبر أساس الخطة التي تسير عليها مصر لتحقيق الطفرة الاقتصادية المرجوة.

