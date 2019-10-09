اهم الاخبار.. مباحثات ثنائية بين مدبولي ورئيس الوزراء الفلسطيني.. الدولة بدأت في تنفيذ مشروعات كبرى للحفاظ على المياه.. 50 صورة و6 فيديوهات من جنازة الفنان طلعت زكريا

نشر موقع صدى البلد، على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
جلسة مباحثات ثنائية بين مدبولي ورئيس الوزراء الفلسطيني
نبيلة مكرم: 65 مستثمرًا وعالمًا مصريًا بالخارج يشاركون فى مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار
البابا تواضروس الثاني يتوجه إلى باريس على رأس وفد كنسي
القوات المسلحة تنظم مهرجانا رياضيا بمناسبة الذكرى الـ 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة
وفد ليبي: منهج الأزهر حافظ على النسيج الاجتماعي الليبي من التفكك لعقود طويلة
النواب يحيل بيان الحكومة بشأن أزمة سد النهضة إلى لجنة خاصة
رئيس البرلمان: لن نفرط فى نقطة مياه واحدة من نهر النيل
رئيس الوزراء: دخلنا مرحلة الفقر المائي.. ونصيب المواطن 700 متر مكعب سنويا
بتكلفة 110 مليارات جنيه.. مدبولي: الدولة بدأت في تنفيذ مشروعات كبرى للحفاظ على المياه
50 صورة و6 فيديوهات من جنازة الفنان طلعت زكريا
أول ظهور بعد المرض.. أحمد وفيق يكشف آخر تطورات حالته الصحية
كاف يعاقب اتحاد الكرة المصري بغرامة مالية 5 آلاف دولار لهذا السبب
تهدد مسابقة الدوري.. اتحاد الكرة يصدم مرتضى منصور بشأن موعد مباراة القمة
سقوط مسجل سرق 6 سيارات باسلوب المفتاح المصطنع في القاهرة
تجديد حبس متهمين 15 يوما احتياطيا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية
جلسة مباحثات ثنائية بين مدبولي ورئيس الوزراء الفلسطيني
نبيلة مكرم: 65 مستثمرًا وعالمًا مصريًا بالخارج يشاركون فى مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار
البابا تواضروس الثاني يتوجه إلى باريس على رأس وفد كنسي
القوات المسلحة تنظم مهرجانا رياضيا بمناسبة الذكرى الـ 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة
وفد ليبي: منهج الأزهر حافظ على النسيج الاجتماعي الليبي من التفكك لعقود طويلة
النواب يحيل بيان الحكومة بشأن أزمة سد النهضة إلى لجنة خاصة
رئيس البرلمان: لن نفرط فى نقطة مياه واحدة من نهر النيل
رئيس الوزراء: دخلنا مرحلة الفقر المائي.. ونصيب المواطن 700 متر مكعب سنويا
بتكلفة 110 مليارات جنيه.. مدبولي: الدولة بدأت في تنفيذ مشروعات كبرى للحفاظ على المياه
50 صورة و6 فيديوهات من جنازة الفنان طلعت زكريا
أول ظهور بعد المرض.. أحمد وفيق يكشف آخر تطورات حالته الصحية
كاف يعاقب اتحاد الكرة المصري بغرامة مالية 5 آلاف دولار لهذا السبب
تهدد مسابقة الدوري.. اتحاد الكرة يصدم مرتضى منصور بشأن موعد مباراة القمة
سقوط مسجل سرق 6 سيارات باسلوب المفتاح المصطنع في القاهرة
تجديد حبس متهمين 15 يوما احتياطيا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية