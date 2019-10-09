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حوادث

أمن الجيزة يضبط 67 متهما في مداهمة لبؤر الأسلحة والمخدرات

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 03:27 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
واصلت الأجهزة الأمنية بالجيزة مداهمة البؤر الإجرامية علي مستوي المحافظة ونجحت خلال 24 ساعة في ضبط 67 متهما من تجار المواد المخدرة والأسلحة.

وأسفرت الحملات التي قادها اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث وتم شنها علي بؤر المخدرات عن ضبط 55 متهما و 48 قضية اتجار و3 قضايا تعاطي و 3050 جرام حشيش و 423 قرص مخدر وأفيون و 710 جرام استروكس و 1099 جرام هيروين و 200 جرام فودو.

وفي مجال قضايا الأسلحة النارية نجحت الحملات برئاسة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية في ضبط 12 متهما و 16 قضية دفاع وبندقية الية عيار 9مم و 3 طبنجه مختلفة الاعيرة و 7 فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12مم و 5 بندقية خرطوش بامب أكشن عيار 12 مم و 102 طلقة مختلفة الاعيرة .

تم تقنين الإجراءات حيالهم وتحرير المحاضر اللازمة.

وتواصل مديرية أمن الجيزة حملاتها تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية الهادفة بإعادة فرض الشرعية وإنفاذ القانون وتحقيقًا لمبدأ الردع العام وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية وخاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع المصري
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