وزير التجارة الروسي : 20 مليار دولار حجم التبادل التجارى مع مصر

اكد دينيس مانتروف وزير الصناعة والتجارة الروسى حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادى المشترك لمستويات متميزة مشيرا الى ان المرحلة الحالية تشهد زخما اقتصاديا غير مسبوق بين مصر وروسيا يتضمن البدء فى عدد من المشروعات المشتركة الى جانب المفاوضات الدائرة بين بين مصر ودول الاتحاد الاواسى بشأن اتفاق للتجارة الحرة .



وقال "مانتروف"، ان مصر تمثل الشريك التجارى الاهم لروسيا بمنطقة الشرق الاوسط وقارة افريقيا، لافتا الى امكانية استخدام السوق المصري كمحور لنفاذ الصادرات الروسية لاسواق الدول المجاورة والاسواق الاقليمية واستخدام السوق الروسى كبوابة لعبور الصادرات المصرية لاسواق وسط اسيا وشرق اوروبا.



واضاف ان هناك فرص وافاق كبيرة للتعاون الاقتصادى بين روسيا ودول القارة الافريقية ودول الاتحاد الاوراسى ،مشيرا الى ان هناك توجه عام للحكومة الروسية والحكومات الافريقية لتعزيز التعاون الاقتصادى المشترك بين الجانبين خلال المرحلة الحالية.



واشار الى ان هناك فرصا متميزة للتعاون الروسي الافريقى المشترك خاصة فى مجالات التنقيب عن البترول والتعدين واستخراج الذهب والنقل والمواصلات والسكك الحديدية والالات والمعدات والتوريدات الزراعية والاسمدة والاتصالات والتقنيات المعلوماتية والطاقة المتجددة والصحة والتعليم، مضيفا أن حجم التبادل التجارى بين روسيا والدول للافريقية حقق العام الماضى نسبة زيادة بلغت 17 % ، حيث سجل 20مليار دولار ، لافتا الى ان مصر تمثل الشريك التجارى الاول لروسيا بالقارة الافريقية حيث نستحوذ على حوالى 30% من اجمالى تجارة روسيا مع دول القارة السمراء .



ولفت الوزير، الى ان المنطقة الصناعية الروسية فى مصر ستفتح افاقا جديدة للتعاون الصناعى بين روسيا ومصر بصفة خاصة وروسيا والدول الافريقية بصفة عامة، مشيرا الى امكانية توسيع التعاون التجارى المشترك ليشمل دول القارة الافريقية ودول الاتحاد الاوراسى.