ذكريات أليمة..اسرائيلى يتحدث عن مشاعر جنود الاحتياط خلال حرب أكتوبر

تناولت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية ما نشرته صحف إسرائيل وقت حرب أكتوبر 1973.



وقالت الصحيفة أن "جدعون ألون" أحد جنود الاحتياط بجيش الاحتلال فى أكتوبر 73 يتذكر أيامه في صحراء سيناء ، على بعد بضع مئات من الأمتار من الجيش الثاني وهي رسالة سجلها لصحيفة "هآرتس" العبرية وقت الحرب.



وأفاد الجندي المذكور أنه على الرغم من مرور 46 عامًا على حرب أكتوبر الرهيبة ، إلا أن الذكريات الاليمة لا تزال قوية وترفض التلاشي.



وتابع "جدعون ألون" أنه بعد أيام قليلة من إعلان وقف إطلاق النار بين مصر وإسرائيل، بدأت في إرسال مقالات إخبارية لـ "هآرتس" عن مشاعر جنود الاحتياط على خط المواجهة في سيناء.



ويقول: "كنا فصيلة من جنود الاحتياط على الكثبان الرملية بالقرب من مدينة الإسماعيلية ، وعلى بعد 8 كم من قناة السويس ونمنا وسط الثعالب في الرمال المموجة وسط الظلام شاهدنا تحركات الجنود المصريين ، ولكن في الغالب كنا مشغولين في إعداد وجبات الطعام من الحصص اليومية التي تلقيناها.



ويوضح "جدعون ألون" أنه في المقال الأول له لـ "هآرتس" كتب عن الصعوبات التي وجهها فى الاتصال بالمنزل كنا نظل أأسابيع لا يمكننا التحدث مع زوجاتنا أو أطفالنا.