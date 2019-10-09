لاعب الزمالك يظهر بـ لوك جديد.. صورة

قام محمد عنتر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالتوجه إلى إحدى الصالونات بمنطقة المهندسين، لعمل "نيولوك" جديد.



ونشر عنتر صورته مع صاحب الصالون عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي"انستجرام" ووجه له الشكر.



الجدير بالذكر أن عنتر يبحث عن عرض جديد خلال الفترة الحالية للرحيل عن الزمالك خاصة أن فرصة مشاركته مع الزمالك بشكل أساسي أصبحت صعبة.