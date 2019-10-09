الزمالك يجدد اهتمامه بضم عبد الله السعيد من بيراميدز

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن شعورهم بالندم لعدم ضم عبدالله السعيد لاعب فريق بيراميدز مطلع الموسم الجاري بعدما تراجعوا عن ضمه بسبب مستواه في بطولة أمم إفريقيا 2019.



وأكد المصدر أن تألق اللاعب في الفترة الأخيرة وارتفاع أسهمه للعودة إلى المنتخب الوطني جدد اهتمام الإدارة به والرغبة في ضمه والإشادة بقدراته وإمكانياته.



في الوقت نفسه كشف اللاعب لبعض المقربين عن عدم تفكيره في الرحيل عن نادي بيراميدز وأنه يرغب في البقاء معهم لنهاية الموسم.