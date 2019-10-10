مشروعات تنموية وخدمية في أسوان.. إنشاء مشروع محور وكوبرى الخزان الجديد والمسرح المكشوف وميدان مجدي يعقوب ..صور

- مشروعات تنموية وخدمية في أسوان

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تشهد محافظة أسوان، مشروعات تنموية وخدمية عملاقة تتحدث عن نفسها، والتى تساهم بشكل ملحوظ فى وضع عاصمة الشباب الإفريقى والإقتصاد والثقافة بالقارة السمراء على الخريطة العالمية.





وفى هذا الإطار يستعرض "صدى البلد"، أبرز هذه المشروعات الجارى العمل فيها حاليًا التى من أهمها مشروع لمشروع محور وكوبرى خزان أسوان الحر، حيث قام اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، بجولة ميدانية لتفقد هذه الأعمال ودفع عجلة البرنامج التنفيذى بها.





وأوضح المحافظ أن إنشاء محور وكوبرى خزان أسوان الحر كان تنفيذه ليكون بديلًا لكوبرى الخزان القديم بتكلفة 2 مليار جنيه وبطول 5 كم و 400 متر، وعرض 30 متر بواقع 3 حارات فى كل اتجاه ويتكون المحور من مداخل ومخارج وكوبرى بطول 2050 مترا منها كوبرى ملجم أعلى نهر النيل بطول 640 مترا، إضافة إلى 2 نفق وأعمال طرق بطول 3350 مترا، كما أن جزء المحور الذى سيعلو النيل يبلغ طوله 320 مترا وتم تصميمه ليكون كوبرى ملجم.





وقد طالب محافظ أسوان من الشركة المنفذة بالإسراع فى معدلات التنفيذ بالتوازى ما بين أعمال الرفع المساحى وجسات التربة والتصميمات، بجانب التنسيق مع الجهات الأخرى لتسهيل العمل فى المواقع الشرقية والغربية جانبى نهر النيل.





وخلال نفس الجولة تفقد اللواء أحمد إبراهيم مشروع المسرح المكشوف بمتحف النيل حيث أعطى توجيهاته لمديرة المتحف المهندسة إيرين فايز بسرعة الإنتهاء من كافة الأعمال الإنشائية الخاصة بالمرحلة الأولى للمسرح المكشوف بمتحف النيل في إطار الإستعداد للعام السياحى القادم ووفقًا للبرنامج الزمنى لتجهيزه على أكمل وجه افتتاحه أمام الجمهور فى نهاية الشهر الحالي ولاسيما أن نسبة التنفيذ به وصلت إلى 95 % حيث يقام المسرح على مساحة 5 ألاف م2 بتكلفة إجمالية تصل لحوالى 5 مليون جنيه ويسع نحو 2500 متفرج على أن يعقب ذلك تنفيذ المرحلة الثانية والتى تشمل إنشاء اللاندسكيب و الباركنج و الكهرباء والتشجير واللمسات الجمالية المطلوبة .





وأكد محافظ أسوان على ضرورة عقد اجتماع تنسيقى بين مسئولى متحف النيل والجهات المنفذة للكوبرى البديل لخزان أسوان وهيئة الطرق لدراسة إنشاء طريق يربط بين المتحف ومعابد فيله ومتحف السمبوزيم ببرنامج سياحى موحد يساهم في زيادة معدلات الحركة السياحية بالشكل المطلوب .





وأثناء تفقد محافظ أسوان الأعمال الجارية لإزالة هضبة صخرية لفتح أحد الشوارع الجانبية لطريق السادات لتصبح مدخلًا رئيسيًا للموقع المقترح لإنشاء مجمع الخدمات الحكومية النموذجى بالعقاد قرر المحافظ وقف العمل الجاري لإنشاء أحد المباني لحين التأكد من صحة الموقف القانونى ومراجعة التراخيص ، كما قرر إيضًا إزالة أحد المبانى المخالفة بنفس موقع مجمع الخدمات .



