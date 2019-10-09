بنك ناصر الاجتماعي:صرف 59 مليون جنيه شهريا بالمحمول لمستحقي النفقة

قال الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن البنك وقّع بروتوكولات تعاون مع شركات المحمول الأربعة العاملة في مصر لتقديم خدمة صرف النفقة بالمحمول، وهو مشروع يمكن المستحقين للنفقة من الحصول على نفقاتهم عبر الهاتف المحمول، ويتم صرف حوالى 59 مليون جنيه شهريا لمستحقي النفقة، من خلال نظام صندوق تأمين الأسرة التابع للبنك.



مبادرة رواد النيل

وتابع شريف فاروق، ان البنك شارك في مشروع تمكين ودعم التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، ضمن مبادرة "رواد النيل" لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بغرض رفع القدرات التدريبية للشباب والممولة من البنك المركزي، وذلك لتسهيل إجراءات ريادة الأعمال بداية من مرحلة طرح الأفكار الخاصة بالمشروع، وانتهاءً بالتنفيذ، حيث تم الانتهاء من تجهيز فرع 6 أكتوبر وجاري العمل على تجهيز فرعين آخرين بالزقازيق وسوهاج.



وأشار إلي أن البنك يعتزم إصدار 700 ألف بطاقة ميزة لعملاء البنك، وهي أول بطاقة وطنية مسبوقة الدفع مخصصة للتعامل مع الخدمات الحكومية.



وأوضح فاروق، ان إصدار بطاقة ميزة يهدف إلى توسيع قاعدة الشمول المالي، وامتلاك منظومة دفع وطنية تتيح للعملاء الشراء والتعامل مع أي أداة تحصيل إلكتروني داخل مصر، مثل أي بطاقة بعلامة تجارية دولية، بالإضافة إلى زيادة عدد المتعاملين مع البنوك، ودمج الاقتصاد غير الرسمي مع الرسمي.



وأشار الي أن البنك يضع التحول الرقمي والشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، من خلال إطلاق عدد من الخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء، نظرًا لأن التحول التكنولوجي ليس فقط أداة لضمان استمرارية الأعمال ورضاء العملاء، وإنما يعتبر أداة أساسية في تحقيق الشمول المالي لضمان الوصول بشكل أسرع إلى العملاء من مختلف القنوات باختلاف الفئات بخلاف فروع البنك التقليدية.