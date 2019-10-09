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برلمان

برلمانى: رؤساء الجامعات يحصلون على مليون جنيه.. وعبد العال: لم أسمع أبدا عن هذا المبلغ

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 04:17 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
اعترض الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على ما ذكره النائب عبد المنعم العليمي، بشأن أن مرتبات رؤساء الجامعات تصل لمليون ومليون ونصف المليون جنيه شهريا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، لنظر بعض طلبات الإحاطة الموجهة لوزير المالية، الدكتور محمد معيط، فيما يتعلق بعدم تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور.

وقال عبد المنعم العليمي: مرتب رئيس الجمهورية يصل نحو 42 ألف جنيه، بينما بعض رؤساء الجامعات يحصل على مليون أو مليون ونصف المليون جنيه، بسبب النسب التي يحصلون عليها من المستشفيات الجامعية وغيرها.

ليقاطعه الدكتور علي عبد العال، قائلا: أول مرة أسمع الكلام ده.. ازاي رئيس جامعة ياخد المبلغ ده، أنا على مدار عملى أستاذا في الجامعة لم أسمع أبدا عن هذا المبلغ.

وأشار إلى أن مرتب أستاذ الجامعة 8500 جنيه، ورئيس الجامعة بيزيد عنهم 30 جنيه "بدل تمثيل"، ولا يوجد هذه الأرقام مطلقا، مشيرا إلى أن مجموع مرتبات أساتذة كلية الحقوق في جامعة عين شمس قد لا يصل لمليون جنيه شهريا.
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