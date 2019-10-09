على طريقة عادل إمام .. نائب يعرض زجاجة مياه سوداء داخل البرلمان|شاهد

على طريقة الفنان عادل إمام في فيلم مرجان أحمد مرجان، احضر النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، زجاجة مليئة بالمياه من منطقة بولاق الدكرور، بالجيزة وزجاجة أخري مليئة من المياه من منطقة المهندسين، مؤكدا علي أن الفارق بين الزجاجتين كبير جدا، حيث ان زجاجة المياه المملوءة من منطقة بولاق سوداء وقاتمة ليعقب عليها رئيس المجلس بقوله:"هو ده عصير ولا إيه"، ليرد الحسينى" دي المياه اللي بنشربها فى بولاق".



جاء ذلك فى الجلسة العامة الأربعاء، مؤكدا علي أن هذه الأوضاع السيئة مسؤولية وزير الإٍسكان، الذي لا يعمل علي الأرض ولا يسعي لحل أوضاع المياه السيئة في بولاق الدكرور، مضيفًا بأن وزير قطاع الأعمال أيضا لا يقوم بدوره والشركات القومية كلها تحقق خسائر.



ولفت إلي أن وزيرة الاستثمار لا تقدم المطلوب منها، وقانون الاستثمار لم يحقق النتائج الإيجابية التى كانت منتظره منه، وانتقل إلى الحديث عن وزير التموين ووصفه بـ "عمل افتكاسات ليست في صالح المواطن أدت للحذف العشوائي للمواطنين من بطاقات التموين، قائلا:" وزير التموين اتشطر علي المواطن الغلبان".



وواصل النائب محمد الحسيني هجومه على الحكومة بتأكيده على أن وزيرة الصحة عبء كبير علي الحكومة، ولابد من مراجعة دقيقة للأوضاع في الحكومة، حيث الحاجة إلي عناصر فاعلة من أجل المجتمع.



من جانبها قالت النائبة نشوي الديب، إن بيان الحكومة الذي تم إلقاؤه أمام النواب لا يسمن ولا يغني من جوع، مؤكدة علي أن العناصر بالحكومة ليست بالقدر المطلوب.