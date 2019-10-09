تعرف على تفاصيل التقدم لجائزة خليفة التربوية .. عبر هذا الرابط

أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن إطلاق دولة الإمارات العربية المتحدة فعاليات الدورة الثالثة عشر لعام 2019-2020 لجائزة خليفة التربوية فى تسع مجالات فى الميدان التربوى و يندرج تحتها 18 فئة تغطى مختلف أوجه منظومة التعليم بشقيه العام والعالى على مستوى دولة الامارات والعالم العربى.





وتحميل الوثائق المطلوبة للترشح وذلك فى موعد أقصاه 31 ديسمبر 2019 ،وتكون في التخصصات التالية:





1- الشخصية التربوية الاعتبارية

2- أصحاب الهمم

3- التعليم وخدمة المجتمع

4- التعليم العام

5- البحوث التربوية

6- التعليم العالي

7- التأليف التربوي للطفل

8- الإبداع في تدريس اللغة العربية

9- المشاريع والبرامج التعليمية المبتكر









ولكل من يريد التقدم عليه اتباع هذه التعليمات العامة:









- تعبئة الطلب إلكترونيًا، والموافقة على التعهد المتضمن على التعليمات العامة ودليل الوثائق المطلوبة للترشيح الإلكتروني والشروط الخاصة بعد الإطلاع على الأدلة ذات العلاقة في الموقع الإلكتروني للجائزة.





- تقدم جميع الطلبات إلكترونيًا من خلال الرابط – http://www.khaward.ae





- أن يقدَم العمل باللغة العربية أو الإنجليزية.





- في حال كون المرشح مؤسسة أو فريق، يكون رئيس الفريق هو المخول بإستلام الجائزة في حال الفوز خلال مراسم حفل التكريم.





- ترشيح اسم مدير النطاق المخول بالتعامل معه في حال كون الجهة المرشحة في مجال التعليم العام ـ فئة الأداء التعليمي المؤسسي من المدارس الحكومية.





- يشترط في مجال البحوث التربوية، ألا يكون البحث قد تم إعداده لنيل شهادة جامعية أو رسالة ماجستير أو دكتوراه، أو ما يعادلها من الشهادات الأكاديمية، أو أن يكون مكلفا به من قبل إدارة رسمية، كالجامعات ومراكز البحوث والمعاهد والوزارات، أو أن يكون قد قُبل للنشر، أو نشر في كتاب أو احدى المجلات المحكّمة، وألا يكون قد استعان برسائل الماجستير والدكتوراه أو ما يعادلها من الشهادات بالبحث المقدم.





- في حال فوز أي مشروع أو برنامج تربوي، يحق للأمانة العامة للجائزة تعميمه على الجهات ذات العلاقة باسم الأمانة العامة للجائزة وجهة المشروع الفائز.





- يحق للفائزين في جائزة خليفة التربوية في الدورات السابقة التقدم للجائزة في مجالات الجائزة المختلفة بعد سنتين في جميع المجالات بإستثناء المجال الفائز به.





- ألا يكون المرشح متقدمًا لجائزة مماثلة في الدولة أو خارجها في العام نفسه، الـذي يرشح نفسه لجائـزة خليفة التربوية في نفس المجال.





- ألا يكون المرشح قد حصل على جائزة أخرى في نفس المجال الذي يتقدم به لجائزة خليفة التربوية مشابهة في القيمة الأدبية والمادية خلال سنتين من ضمنها سنة الترشيح.





- يكون التقدم والترشح في الدورة الواحدة في مجال واحد، ولا يجوز التقدم إلى مجالين فيها ولا فئتين في المجال الواحد.





- تمنح الأمانة العامة للجائزة شهادات مشاركة للمتقدمين والمترشحين في مجالات الجائزة، لمن وصلوا لمراحل التقييم النهائية (المقابلات) على المستويين المحي والعربي .





- يمنع استخدام شعار جائزة خليفة التربوية (Logo) في وسائل الإعلام المرئية والترويج التجاري، ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل المرشحين إلا بعد الرجوع للأمانة العامة للجائزة وأخذ الموافقة خطيًا على الاستخدام.





- يتم تنظيم ملكية العمل الفائز بالجائزة من حيث عدد سنواتها، وحقوق طبع العمل، أو استخدامه وتطبيقه، خلال سنتين من تاريخ منح الجائزة، فإن لم يتم ذلك، يصبح العمل من حق صاحبه بعد مضي هاتين السنتين، وذلك وفقا للأسس التالية:





• في حال فوز العمل بالجائزة، وكان هذا العمل مطبوعًا ومنشوراَ، يتم تزويد الأمانة العامة قبل إقامة حفل التكريم وتوزيع الجوائز بـ (100) نسخة منه.

• في حال كون العمل مخطوطًا، تنتقل ملكية طباعته ونشره وعوائده المالية إن وجدت للأمانة العامة، على أن تقوم بطباعته خلال سنتين من تاريخ الحصول على الجائزة، وإلا عادت هذه الملكية إلى الفائز، على أن يلتزم بما جاء في الفقرة التالية (ت).

• في حال إصرار الفائز على الاحتفاظ ببحثه، وطبعه على نفقته الخاصة، تكتب العبارة التالية على غلافه الخارجي وصفحة العنوان الداخلية: «هذا العمل حائز على جائزة خليفة التربوية عن مجال …………، فئة………. في الدورة …………للعام …………»، ويقوم بتزويد الأمانة بـ (100) نسخة.

• في حال وفاة المرشح بعد تقديم ترشيحه، وقبوله، وفوزه بالجائزة، يبقى حقه فيها قائمًا، وتمنح لورثته الشرعيين.





تلغى طلبات الترشيح التي:

- تتضمن معلومات أو بيانات غير صحيحة، أو وثائق مزورة وقت اكتشافها، في حال الفوز بالجائزة، أو بعد إعلان الأسماء الفائزة بشكل رسمي، أو مهما مضى على منح الجائزة من وقت.

- يتم بقرار من مجلس الأمناء تحديد الحالات التي يتم فيها سحب الجائزة، بما لا يتعارض مع حقوق الحرية الفكرية، حيث تخضع عملية إلغاء الفوز، واستعادة الجائزة، ومكوناتها، لقرار المجلس.

- في حال تم إعلان الفوز ومنح الجائزة في أي مجال، ومن ثم تم إلغاء الفوز، يتم إعلان ذلك في وسائل الإعلام نفسها التي أعلن فيها الفوز.

- التقيد بلائحة النظام الداخلي للأمانة العامة للجائزة بعد إعلان أسماء الفائزين كالآتي: –

• الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية تتكفل بالفائز فقط (تذكرة السفر ـ الفندق ـ تأشيرة الدخول)، ولا تتكفل باي شخص مرافق للفائز.

• للدواعي الأمنية الصعود على مسرح الحفل بالزي الرسمي وعدم تغطية الوجه.

• الصعود على مسرح الحفل للمكرمين فقط، ونعتذر عن قبول ترشيح من ينوب عن استلام الجائزة.

• يستبعد كل ترشيح لم يستوفِ متطلبات الترشيح.



