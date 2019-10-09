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مرأة

كارثة .. احذر 12 نوع طعام تصيبك بمرض جلدي خطير

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 04:42 م
أطعمة تسبب الحساسية
أطعمة تسبب الحساسية
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قسم المرأة
كثير من الأشخاص يعانون من الاحتكاك الجلدى او الالتهاب الذى يؤدى إلى الحكة، وهذه الحالة تؤثر على الكثير منهم الأطفال والرضع ، ويمكن أن تكون لعدة أسباب مختلفة مثل حرارة الشمس أو الحساسية من طعام معين أو فاكهة معينة ، ولكن يوجد 12 نوع طعام يمكن ان يصيب أكثر من شخص بهذه الحساسية ، ولذلك يجب اتباع نظام غذائى جيد وخال من هذه الأطعمة إذا كانت تسبب لك الحساسية ..

بعض الأسباب التى يمكن أن تسبب الحساسية بالنسبة للأطفال:

-الحساسية الموسمية (تحدث بسبب تغير الفصول)
-الأدوية
-الجهاز المناعى
-حليب الثدى

لذلك من المهم أن تعرف طبيعة جسدك ، وما الذى يمكن أن يؤثر علية بشكل سلبى وحالتك تسوء سواء أطعمة أو عوامل بيئية ، وأشهر 12 نوع طعام يمكن أن يسببوا الحساسية هما:

-الألبان
-الجبن ، والقشدة، والزبدة
-البيض
-الصويا
-الجلوتين
-المكسرات
-السمك
-العنب
-البرتقال
-المحار
- الطماطم
-الأطعمة المصنعة، والمواد الحافظة

هناك أيضًا عوامل نفسية يمكن أن تسبب لك بعض أنواع الحساسية وأهمها:

- التوتر إذا زاد مستواه
- الملابس الجديدة
- العرق
- الصابون
- العطور الجديدة

لذلك يجب الحرص عند تجربة أى شيء جديد ولا تجربة مباشرة على جسدك ، والحرص على تجربة القليل منه للتأكد من عدم وجود حساسية سواء طعام أو ملابس أى منتج يمكن أن يصيبك بالحساسية
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