كارثة .. احذر 12 نوع طعام تصيبك بمرض جلدي خطير

كثير من الأشخاص يعانون من الاحتكاك الجلدى او الالتهاب الذى يؤدى إلى الحكة، وهذه الحالة تؤثر على الكثير منهم الأطفال والرضع ، ويمكن أن تكون لعدة أسباب مختلفة مثل حرارة الشمس أو الحساسية من طعام معين أو فاكهة معينة ، ولكن يوجد 12 نوع طعام يمكن ان يصيب أكثر من شخص بهذه الحساسية ، ولذلك يجب اتباع نظام غذائى جيد وخال من هذه الأطعمة إذا كانت تسبب لك الحساسية ..
بعض الأسباب التى يمكن أن تسبب الحساسية بالنسبة للأطفال:
-الحساسية الموسمية (تحدث بسبب تغير الفصول)
-الأدوية
-الجهاز المناعى
-حليب الثدى
لذلك من المهم أن تعرف طبيعة جسدك ، وما الذى يمكن أن يؤثر علية بشكل سلبى وحالتك تسوء سواء أطعمة أو عوامل بيئية ، وأشهر 12 نوع طعام يمكن أن يسببوا الحساسية هما:
-الألبان
-الجبن ، والقشدة، والزبدة
-البيض
-الصويا
-الجلوتين
-المكسرات
-السمك
-العنب
-البرتقال
-المحار
- الطماطم
-الأطعمة المصنعة، والمواد الحافظة
هناك أيضًا عوامل نفسية يمكن أن تسبب لك بعض أنواع الحساسية وأهمها:
- التوتر إذا زاد مستواه
- الملابس الجديدة
- العرق
- الصابون
- العطور الجديدة
لذلك يجب الحرص عند تجربة أى شيء جديد ولا تجربة مباشرة على جسدك ، والحرص على تجربة القليل منه للتأكد من عدم وجود حساسية سواء طعام أو ملابس أى منتج يمكن أن يصيبك بالحساسية
بعض الأسباب التى يمكن أن تسبب الحساسية بالنسبة للأطفال:
-الحساسية الموسمية (تحدث بسبب تغير الفصول)
-الأدوية
-الجهاز المناعى
-حليب الثدى
لذلك من المهم أن تعرف طبيعة جسدك ، وما الذى يمكن أن يؤثر علية بشكل سلبى وحالتك تسوء سواء أطعمة أو عوامل بيئية ، وأشهر 12 نوع طعام يمكن أن يسببوا الحساسية هما:
-الألبان
-الجبن ، والقشدة، والزبدة
-البيض
-الصويا
-الجلوتين
-المكسرات
-السمك
-العنب
-البرتقال
-المحار
- الطماطم
-الأطعمة المصنعة، والمواد الحافظة
هناك أيضًا عوامل نفسية يمكن أن تسبب لك بعض أنواع الحساسية وأهمها:
- التوتر إذا زاد مستواه
- الملابس الجديدة
- العرق
- الصابون
- العطور الجديدة
لذلك يجب الحرص عند تجربة أى شيء جديد ولا تجربة مباشرة على جسدك ، والحرص على تجربة القليل منه للتأكد من عدم وجود حساسية سواء طعام أو ملابس أى منتج يمكن أن يصيبك بالحساسية