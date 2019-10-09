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توك شو

«من الآخر».. فتاة تدشن صفحة على اليوتيوب للتشجيع على القراءة.. فيديو

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 04:24 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت مى مجدى، صاحبة صفحة " من الآخر" لتشجيع القراءة، إن الصفحة دشنت منذ عام ونصف، وطرحت 75 حلقة للتشجيع على القراءة، لافتة إلى أنها تقدم حلقات تسجيلية على اليوتيوب بشكل عصرى يحبب المشاهد فى القراءة.

وأضافت مى مجدى، خلال حديثها ببرنامج " انبوكس" المذاع على فضائية " صدى البلد"، أنها تقدم نصائح للمشاهدين لبدء قراءة الكتب واجاد شغفه وفقًا لنوعه المحبب له، بالإضافة إلى تقديم نصائح عن أفضل المواقع التى تقدم الكتب الإليكترونية.

وتابعت أنها بدأت مشروعها الخاص لكى تضع البصمة الخاصة بها، ولا ينسب عملها لشخص أو شركة أخرى، موضحة أنها عملت لمدة 7 سنوات فى إحدى الشركات الخاصة بالتسجيل الصوتى للكتب السموعة حتى تقلدت منصب كبيرة المذيعين.

وأردفت أنها دشنت قناتها الخاصة بها والتى تعتمد على نفسها فى انتاج ومونتاج الفيديوهات بالكامل.

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