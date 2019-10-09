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رياضة

انطلاق حملة عيون لاعبينا تهمنا للعناية بأبطال الأولمبياد الخاص

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 04:39 م
حملة عيون لاعبينا
حملة "عيون لاعبينا تهمنا"
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يسري غازي
انطلقت اليوم الأربعاء حملة "عيون لاعبينا تهمنا" بالنادي الأوليمبي بالأسكندرية للعناية بصحة عيون أبطال الأولمبياد الخاص المصري من أبناء محافظة الإسكندرية بالتعاون مع مستشفيات دار العيون وعدد من المؤسسات الطبية المختلفة برعاية المصرية للاتصالات WE وكوكاكولا.

وقال الدكتور أحمد سرحان مدير البرامج الصحية بالأولمبياد الخاص المصري أن الحملة تأتي آستكمالًا لمبادرة المجتمعات الصحية التي أطلقها الأولمبياد الخاص الدولي منذ أكثر من عامين والتي تهتم بصحة اللاعبين وأسرهم والتوعية الصحية للمجتمع .

ويضيف سرحان بأن الحملة بدأت بمحافظات بورسعيد والقاهرة والجيزة واليوم في الأسكندرية لتقديم الدعم الصحي الكامل لعيون لاعبي الأولمبياد الخاص المصري في محافظات مصر المختلفة ممن يعانون من بعض المشكلات الصحية في نظرهم .

وتستمر الحملة حتى غد الخميس وتستهدف الحملة بالاسكندرية ٢٠٠ لاعب ولاعبة من أبناء المحافظة .



انطلاق حملة عيون لاعبينا تهمنا للعناية بأبطال الأولمبياد الخاص
انطلاق حملة عيون لاعبينا تهمنا للعناية بأبطال الأولمبياد الخاص
انطلاق حملة عيون لاعبينا تهمنا للعناية بأبطال الأولمبياد الخاص
انطلاق حملة عيون لاعبينا تهمنا للعناية بأبطال الأولمبياد الخاص
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