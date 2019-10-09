انطلاق حملة عيون لاعبينا تهمنا للعناية بأبطال الأولمبياد الخاص

انطلقت اليوم الأربعاء حملة "عيون لاعبينا تهمنا" بالنادي الأوليمبي بالأسكندرية للعناية بصحة عيون أبطال الأولمبياد الخاص المصري من أبناء محافظة الإسكندرية بالتعاون مع مستشفيات دار العيون وعدد من المؤسسات الطبية المختلفة برعاية المصرية للاتصالات WE وكوكاكولا.



وقال الدكتور أحمد سرحان مدير البرامج الصحية بالأولمبياد الخاص المصري أن الحملة تأتي آستكمالًا لمبادرة المجتمعات الصحية التي أطلقها الأولمبياد الخاص الدولي منذ أكثر من عامين والتي تهتم بصحة اللاعبين وأسرهم والتوعية الصحية للمجتمع .



ويضيف سرحان بأن الحملة بدأت بمحافظات بورسعيد والقاهرة والجيزة واليوم في الأسكندرية لتقديم الدعم الصحي الكامل لعيون لاعبي الأولمبياد الخاص المصري في محافظات مصر المختلفة ممن يعانون من بعض المشكلات الصحية في نظرهم .



وتستمر الحملة حتى غد الخميس وتستهدف الحملة بالاسكندرية ٢٠٠ لاعب ولاعبة من أبناء المحافظة .







