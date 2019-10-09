أول رد فعل رسمي من الأكراد بعد بدء عملية اجتياح شمال سوريا .. تعرف عليه

في أول رد فعل لها على بدء العملية العسكرية التركية، قالت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أنها تطلب من الولايات المتحدة والتحالف الدولي التدخل بشكل عاجل لوقف الهجمات التركية في شمال شرق سوريا، وفق وكالات الأنباء الدولية.



وبحسب وكالة سانا للأنباء السورية، فإن المدافع والطائرات التركية تقصف قواعد وحدات حماية الشعب الكردية السورية ومستودعات ذخيرة تابعة لها.



وقال الرئيس التركي رجب أردوغان، خلال إعلانه بدء الهجوم، إن قواته ستقيم منطقة آمنة في شمال سوريا تتضمن عودة اللاجئين السوريين.



وأكد مسئول روسي، إن العملية العسكرية التركية اعتداء على السيادة السورية.



واعتبرت المفوضية الأوروبية أن الأمر خطير، ودعت تركيا إلى ضبط النفس ووقف العملية العسكرية في سوريا .



