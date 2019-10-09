النقد متواصل .. النواب: وزيرة الصحة لا تقوم بدورها

قال النائب الوفدي، محمد خليفة، عضو مجلس النواب، إن وزيرة الصحة لا تقوم بالدور المنوطة به، وتصدر العديد من الإشكاليات للمواطنين قائلا:" وزيرة الصحة في العناية المركزة ولا تقوم بدورها".



جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان الأربعاء، مؤكدا أن مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي هي التى تتغلب علي بعض الإشكاليات الصحية في مصر، ووزيرة الصحة لا تقوم بدورها إطلاقا، مشيرا إلي أن هذا الوضع ينطبق علي وزير التموين الذي يعطل مصالح المواطنين.



وطالب خليفة بضرورة العمل من جانب وزيرة التضامن لحل إشكاليات تكافل وكرامة، وحل أزمة العلاوات الخمس، لما لها من تأثيرات سلبية علي المواطن المصري.



وكان النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، طالب أمس بإعمال البرلمان حقه الدستوري في مناقشة استجواب ضد وزراء بالحكومة لاسيما وزيرة الصحة، بقوله: "نفسنا نناقش استجواب واحد لوزيرة الصحة، وستعلم أنه سيتم سحب الثقة منها فورًا فى هذه القاعة، لأنها غير أمينة على مصالح المصريين".



جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، وقرر "عبد العال" حذف كلمة "غير أمينة" التي وصف بها النائب محمود بدر وزيرة الصحة، حيث قال: "هذه الكلمة تسيء للمجلس قبل الوزيرة"، ليرد "بدر": احتراما لحضرتك نصفها بـ"غير المسئولة".



وأضاف بدر في كلمته: "أكرر حديثي أستحلفكم بالله أن نُعمل حقنا الدستوري ولو لمرة واحدة"، فعلق الدكتور علي عبد العال، بقوله: "ليه مرة واحدة فقط، ومش أكثر من مرة ".