Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

طاقة النواب: التحالف المصري اليوناني القبرصي يضمن الاستقرار بالشرق الأوسط

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 04:56 م
النائب طلعت السويدي
النائب طلعت السويدي
Advertisements
أ ش أ
أكد رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب النائب طلعت السويدي، أهمية القضايا التي ناقشتها القمة الثلاثية "المصرية القبرصية اليونانية" بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونيكوس أناستاسياديس رئيس قبرص، وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان بالقاهرة.

وأشار السويدي - في بيان اليوم /الأربعاء/- إلى أن التحالف والتعاون والتنسيق والعمل المشترك بين الدول الثلاث يضمن الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط بالكامل، والبحر المتوسط بصفة خاصة.

وقال إن هناك اتفاقا تاما فى وجهة نظر مصر وقبرص واليونان حول جميع القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدا أن التعاون بين الدول الثلاثة يعتبر نموذجا رائعا في الحفاظ على الثروات والحقوق التاريخية طبقا للقوانين والاتفاقيات الدولية، وأن هذه القمة أكدت أن مصر وقبرص واليونان حائط صد أمام أى محاولات للسطو على غاز المتوسط وفيما يتعلق بقضايا البحث والتنقيب عن البترول والغاز في البحر المتوسط.

وأضاف أن القمة الثلاثية بعثت برسالة قوية برفضها محاولات احتلال أراضي سوريا، كما أكدت قوة الموقف لمصر وقبرص واليونان وشرعيته فى التعامل مع شرق المتوسط، وأيضا حرص مصر على حقوق الدول الشريكة فى المنطقة، والتأكيد على الموقف المصري تجاه حقوق دول حوض البحر المتوسط فى استغلال ثرواتها خاصة الغاز والطاقة، وأنها ضد محاولات قوى أخرى تسعى لفرض مصالح غير شرعية على حساب حقوق الدول وسيادتها.


Advertisements

ترشيحاتنا

بعد توجيهات الحكومة.. تعرف على موعد رفع الحد الأدنى للأجور

السبب الحقيقي لوفاة طلعت زكريا

شاهد.. لحظة خروج جثمان طلعت زكريا من المستشفى "فيديو"

أمام دينا الشربيني.. شيرين رضا تخطف الأنظار بـ رقصة في عيد ميلاد عمرو دياب

شاهد.. وصول جثمان الفنان طلعت زكريا مسجد العمري في الإسكندرية

رئيس الوزراء في رسالة طمأنة للمصريين: الدولة ملتزمة بالحفاظ على حقوق مصر في مياه نهر النيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أميرة كامبريدج.. كيت ميدلتون بإطلالة أنيقة اليوم.. وهذه تكلفتها

سارقة تختبئ داخل سقف متجر 6 ساعات خوفا من الشرطة.. وصدمة بالنهاية

جدعنة السوهاجية.. الأهالي يتبرعون بوحدة غسيل كلى لمستشفى حكومي.. صور