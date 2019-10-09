طاقة النواب: التحالف المصري اليوناني القبرصي يضمن الاستقرار بالشرق الأوسط

أكد رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب النائب طلعت السويدي، أهمية القضايا التي ناقشتها القمة الثلاثية "المصرية القبرصية اليونانية" بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونيكوس أناستاسياديس رئيس قبرص، وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان بالقاهرة.



وأشار السويدي - في بيان اليوم /الأربعاء/- إلى أن التحالف والتعاون والتنسيق والعمل المشترك بين الدول الثلاث يضمن الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط بالكامل، والبحر المتوسط بصفة خاصة.



وقال إن هناك اتفاقا تاما فى وجهة نظر مصر وقبرص واليونان حول جميع القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدا أن التعاون بين الدول الثلاثة يعتبر نموذجا رائعا في الحفاظ على الثروات والحقوق التاريخية طبقا للقوانين والاتفاقيات الدولية، وأن هذه القمة أكدت أن مصر وقبرص واليونان حائط صد أمام أى محاولات للسطو على غاز المتوسط وفيما يتعلق بقضايا البحث والتنقيب عن البترول والغاز في البحر المتوسط.



وأضاف أن القمة الثلاثية بعثت برسالة قوية برفضها محاولات احتلال أراضي سوريا، كما أكدت قوة الموقف لمصر وقبرص واليونان وشرعيته فى التعامل مع شرق المتوسط، وأيضا حرص مصر على حقوق الدول الشريكة فى المنطقة، والتأكيد على الموقف المصري تجاه حقوق دول حوض البحر المتوسط فى استغلال ثرواتها خاصة الغاز والطاقة، وأنها ضد محاولات قوى أخرى تسعى لفرض مصالح غير شرعية على حساب حقوق الدول وسيادتها.





