فرنسا وبريطانيا تدعوان مجلس الأمن لجلسة طارئة.. تحرك دولي لوقف عدوان تركيا على سوريا

أعلنت فرنسا وبريطانيا أنهما ستدعوان إلى عقد جلسة طارئة في مجلس الأمن بشأن العدوان التركي على أراضي شمال سوريا.



وكانت تركيا قد بدأت عملية عسكرية من أجل تنفيذ ما تطلق عليه "منطقة آمنة" على طول حدودها الجنوبية مع سوريا، والتي يسيطر عليها حاليًا المقاتلون الأكراد السوريون، المعروفون باسم وحدات حماية الشعب.



وطالب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان بإقامة "منطقة آمنة" عمقها 30 كيلومترا وتمتد لأكثر من 480 كيلومترا باتجاه الحدود العراقية، من أجل توطين نحو مليوني لاجئ سوري فروا من بلادهم الى تركيا بسبب النزاع في وطنهم.



وجاءت العملية العسكرية بعد مصادقة البرلمان التركي على تمديد التفويض الممنوح للرئيس التركي بدفع الجيش للقيام بعمليات عسكرية خارج الحدود التركية، ممثلا في سوريا والعراق.