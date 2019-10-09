تدريب أطباء الامتياز.. دمج مستشفى سعاد كفافي في المستشفيات الجامعية

حققت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا خطوة جادة وأحرزت تقدمًا كبيرًا فى جهودها التى تبذلها من أجل الارتقاء بمستواها العلمى الذى يتم تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء والدكتور محمد العزازي رئيس الجامعة.





حيث قرر المجلس الأعلى للجامعات السماح لخريجى كلية الطب البشرى بالجامعة بقضاء فترة 6 شهور من الامتياز للأطباء الحاصلين على درجة البكالوريوس نظام 6 سنوات و قضاء مدة سنة كاملة للأطباء الحاصلين على درجة البكالوريوس (بالنظام التكاملى الحديث وهو نظام الخمس سنوات) بمستشفى سعاد كفافى الجامعى التابع للجامعة واحتساب هذه المدة من فترة الامتياز التى تعتبر جزءًا لا يتجزأ من اكتمال عملية التخرج لطلاب كليات الطب البشري حيث تم اعتماد مستشفى سعاد كفافي كمستشفى تعليمي مؤهل للقيام بهذه المهمة، بحيث يقوم الطلاب بعد ذلك باستكمال بقية المدة فى احدى الجامعات الحكومية.





قالت الدكتورة فوزية أبو الفتوح عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس ادارة مستشفى سعاد كفافي الجامعي أن تلك الفترة من التدريب سوف تعطى لخريجي كلية الطب بالجامعة فرصة تدريب بالمستشفى حيث سيتم تعيين أوائل الدفعات بها مع منحهم فرصة التدريب بشكل كامل على ارض الواقع وذلك فى إطار خطة الجامعة التى تستهدف تجهيز طلاب كلية الطب البشرى بالمستشفى وإعدادهم لسوق العمل فيما بعد بما يلائم وظيفته المستقبلية كطبيب تم تدريبه على اكمل وجه ووفق أحدث ما وصل اليه العلم فى مجالات الطب المختلفة مما ينعكس بشكل ايجابى عليهم من حيث منحهم الثقة التامة للانخراط فى سوق العمل بشكل عملي خاصة ان المستشفى تمنحهم الفرصة الكافية للتعامل مع المرضى وتأهيلهم لتحمل المسئولية كأطباء متميزين بعد تخرجهم وحلف القسم الطبي المهني.





وأشارت الدكتورة فوزية الى أن سماح المجلس الأعلى للجامعات للخريجين من كلية الطب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لقضاء نصف مدة تدريب الامتياز بمستشفى سعاد كفافي الجامعي يعكس مدي كفاءة التدريب الإكلينيكي بالمستشفى والذي يرجع إلي تبني الجامعة فكر التطوير الدائم لأقسام المستشفي من حيث الكوادر الطبية المتميزة وتوفير الأجهزة والتقنيات الحديثة والمتطورة التي تضمن تقديم خدمة طبية متميزة وعلى مستوى عال من المهنية.. خاصة أن التدريب بالنسبة للخريجين يعد خطوة إلزامية وضرورية لاستخراج ترخيص مزاولة مهنة الطب .



