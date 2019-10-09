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أخبار العالم

شاهد.. لحظة متابعة أردوغان لعدوان القوات التركية على سوريا

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 04:49 م
صدى البلد
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حسام رضوان
نشرت وكالة فارس الإيرانية صورة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء متابعته لسير العملية المسماة بـ"نبع السلام" ضد الأكراد.

ويظهر أردوغان جالسا أمام جهاز لوحي يتلقى المعلومات بواسطته من القادة العسكريين.

وكانت تركيا بدأت عملية عسكرية من أجل تنفيذ ما تطلق عليه "منطقة آمنة" على طول حدودها الجنوبية مع سوريا، والتي يسيطر عليها حاليا المقاتلون الأكراد السوريون، المعروفون باسم وحدات حماية الشعب.

وطالب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان بإقامة "منطقة آمنة" عمقها 30 كيلومترا وتمتد لأكثر من 480 كيلومترا باتجاه الحدود العراقية، من أجل توطين نحو مليوني لاجئ سوري فروا من بلادهم الى تركيا بسبب النزاع في وطنهم.

وجاءت العاملية العسكرية بعد مصادقة البرلمان التركي على تمديد التفويض الممنوح للرئيس الركي بدفع الجيش للقيام بعمليات عسكرية خارج الحدود التركية، ممثلا في سوريا والعراق.
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