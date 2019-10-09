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مرأة

تحذير لـ الرجال.. هذا الأمر يصيبك بـ الالتهابات والنزيف

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 06:16 م
صدى البلد
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قسم المرأة
يعاني بعض الرجال من تساقط الشعر بسبب الأمراض المزمنة، او من الصلع بسبب الشيخوخة او الوراثه، فيلجأون لزراعة الشعر، ولكن هناك اثار مترتبه عليه وفقًا لموقع “stylesatlife”.

الالتهابات والنزيف
قد تسبب عملية زرع الشعر عند الرجال الالتهابات في فروة الرأس، والذي يصحبها وجود نزيف مستمر لبعض الأيام والذي يحتاج الامر لمعالجته في الحال او توقف عملية الزرع إن امكن.

ضعف الشعر
قد يكون الشعر الذي يزرعه الشخص ضعيف ولم يستمر طويلا في فروة الرأس.

الحكة
واحدة من الاثار الناتجة عن زراعة شعر الرأس والتي تسبب احمرار في الجلد مع التهيج ولا يتوقف الا بالعلاح وتناول الأدوية.

الخراجات
بعد الشعور بالحكة وظهور الالتهابات في الجلد، قد يتسبب الأمر في وجود الخراجات والذي يحتاج لتدخل جراحي للتخلص منهم.

التورم
بعد عملية زراعة الشعر فيكون التورم من الأضرار التي يلحق به، بالرغم من اخذ كل الاحتياطات قبل العملية.

الألم
يستمر شعورك بالألم حتى بعد مرور وقت طويل من زراعة الشعر، والذي يضعف من الشعر ايضا، كما انه يتسبب في الصداع الحاد.
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