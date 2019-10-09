احذرى ..3 مشروبات الإكثار منها يضر بصحة طفلك

لا شك أن كل أم ترغب في أن ينمو طفلها بشكل صحي وسليم،لذلك تهتم بما هو ضار ونافع لأطفالها، لكن لسوء الحظ هناك أمور تعتقد الامهات بأنها بسيطة على الرغم من وجود ضرر بالغ للأطفال بها ، لذلك سنعرض بعض المشروبات الضارة بصحة الاطفال حسب ما نشر موقع "هيلث لاين"



- الصودا والمشروبات المحلاة :-



المشروبات الغازية كلها تعد من اول المحذورات على الاطفال، وكذلك اي مشروب محلى مثل اللبن و العصائر المعلبة، فالمشروبات المحلاة غنية بالسكر المضاف وقد تزيد من خطر تعرض طفلك لظروف معينة ، مثل السمنة وأمراض الكبد.



- عصير الفاكهة :-



على الرغم من انها مفيدة جدا وتمد الجسم بالفيتامينات والمعادن، الا أنها قد تكون ضارة بصحة الطفل اذا تناولها بكثرة، بسبب وجود نسبة عالية جدا من السكر بها .



- الكافيين:-



يمكن أن يسبب الكافيين القلق ومعدل ضربات القلب السريع واضطرابات النوم عند الأطفال ، ولهذا السبب يجب تقييد أو منع تناول الاطفال للمشروبات المحتوية على الكافيين.





