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حوادث

إصابة 14 شخصا فى انقلاب ميكروباص قرب الصحراوي الشرقى بالمنيا

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 05:44 م
انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص
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ايمن رياض
شهد الطريق المؤدى الى الصحراوى الشرقى بالمنيا حادث انقلاب ميكروباص اسفر عن اصابة 14 شخصا بكدمات وسحجات وكسور تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

تلقى اللواء محمود خليل مدير امن المنيا إخطارًا من اللواء مجدى سالم مدير البحث الجنائي، بانقلاب ميكروباص بالطريق المؤدجى الى الصحراوى الشرقى

وبالفحص تبين انقلاب ميكروباص أسفر عن إصابة 14 شخصًا من مستقلي السيارة وتراوحت إصابتهم ما بين كسور وسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.تم نقل المصابين إلى المستشفي العام، وتحرر محضر بموجب الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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