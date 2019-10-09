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ديني

كيفية الصلاة بالأظافر الجيلي.. أمين الفتوى يجيب

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 06:21 م
صفاء أبو السعود وزوجها
صفاء أبو السعود وزوجها الشيخ صالح
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محمود ضاحي
ورد سؤال للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائلة تسأل تقول :"عندى مشكلة إنى بقرض أظافرى بشكل مستمر لدرجة أنها تصاب بجروح، واضطر لوضع أظافر جيلى وأثناء الوضوء أكون حريصة على ألا تمسها المياه فهل هذا يجوز؟".

 
وأجاب  أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر :"انتى كده مريضة ووضعك لهذه الأظافر بسبب إصابتك أو لتجنب قضم أظافرك وليس لمجرد الزينة".
 
وتابع :سواء كان هذا مرض نفسى أو غيره وليس هناك حل للتخلص من قضم الأظافر سوى وضع هذه الأظافر الجيلى، فهذا عذر طبى وعليكى أن تتوضئى وتمسحى على هذه الأظافر وفقا للمذهب الحنفى الذى يذهب إلى المسح على الجبيرة، أو المذهب الشافعى الذى يرى أن العضو الذى يستحيل غسله أثناء الوضوء نتيمم له بعد الوضوء".

من ناحية أخرى قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، في إجابته عن سؤال: «ما حكم جلسات الليزر لإزالة الشعر الزائد من الجسم؟، أن هذه الجلسات جائزة، أجازها بعض الفقهاء خاصة الحنابلة".

حكم إزالة شعر المناطق الحساسة بالليزر
أكدت دار الإفتاء، أنه لا بأس بإزالة الشعر في المناطق الحساسة بأي طريقة مباحة غير ضارة، حتى لو كانت الإزالة فيها دائمة أي باستعمال الوسائل الحديثة كـ"الليزر"، شرط أن يراعى الجنس عند فعل ذلك، فيفعل ذلك الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة.

واستشهدت الإفتاء بما ورد في القرآن عن إباحة الزينة بضوابطها الشرعية، حيث قال تعالى: «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ».

واستندت أيضًا على قول للنبي محمد «إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ" وقوله عن الخصال التي ينبغي أن يأخذ الناس بها: "الْفِطْرَةُ خَمْسٌ- أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ- الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ».

حكم إزالة شعر المناطق الحساسة بالليزر
وعن إمكانية إزالة شعر المناطق الحساسة ببعض الوسائل الحديثة، فأجابت الدار أنه جائز، وأضافت أنه سبق أن أجاز الفقهاء أن يقوم عامل النظافة والزينة في الحمام العام، بنتف شعر المناطق الحساسة للرجل.

واعتبرت أن إزالة الشعر بالليزر لمرة واحدة أو مرات معدودة أفضل لأن المرء لن يكشف عورته إلاّ قليلًا على عكس النتف في الحمام العام كل فترة.

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