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اقتصاد

مستشار رئيس الوزراء: هناك فجوة تمويلية في ظل انخفاض معدلات الادخار المحلية

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 09:31 م
معدلات الادخار المحلية
معدلات الادخار المحلية
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آية الجارحي
قالت الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، إن تقرير التنافسية يُعد من أهم التقارير الدولية، مشيدة في الوقت نفسه بجهود المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ومساهمته التي تعمل على رفع الوعى ببيئة الأعمال وتحسينها.

وأكدت مستشار رئيس الوزراء خلال مؤتمر اعلان نتائج مؤشرات التنافسية الذي نظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية على أن تحسين مستوى معيشة المواطن هو الهدف الرئيسى لأى جهود وهو ما يتم النظر إليه في مثل هذه التقارير، موضحة أن تحسين كفاءة سوق العمل هو ما يرفع مستويات المعيشة في حالة زيادة الإنتاجية وتأهيل العاملين بشكل جيد يتواكب مع متطلبات سوق العمل والتطورات التكنولوجية، وهو ما ينعكس بالتبعية على تحسن الاقتصاد ككل.

وأشارت "صالح" إلى وجود فجوة تمويلية في ظل انخفاض معدلات الادخار المحلية التي لا تكفى للاستثمارات المطلوبة لتحقيق التنمية، وهو ما يؤكد ضرورة جذب الاستثمار الأجنبي، مما يتطلب بدوره تحسين بيئة الاستثمار، لافتة إلى بعض النقاط السلبية التي يمكن أن تمثل فرصا جيدة للاستثمار وهى زيادة الواردات التي يمكن أن تمثل فرصا جيدة للاستثمار في سلاسل القيمة وتعميق المنتج المحلى للصناعات ذات الميزة التنافسية.

وأعلنت مستشار رئيس الوزراء عن توجه حكومي لعمل مجلس للموارد البشرية مهمته النهوض بالعنصر البشرى والارتقاء بالإنسان باعتبارها أولوية لدى الحكومة الحالية، وهذا العمل لن يكون بمعزل عن تحسين خدمات التعليم والصحة، لكن لم يتم الاستقرار على شكل المجلس وآليات تنفيذ هذا العمل حتى الآن، وطالب الدكتور سمير رضوان وزير المالية الأسبق أن يتضمن هذا المجلس خبرات مشهود لها بالكفاءة وليس وزراء بالحكومة كما هو الحال في الدول المتقدمة مثل سنغافورة، وذلك حتى يتمكن من تحقيق أهدافه.
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