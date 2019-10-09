مستشار رئيس الوزراء: هناك فجوة تمويلية في ظل انخفاض معدلات الادخار المحلية

قالت الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، إن تقرير التنافسية يُعد من أهم التقارير الدولية، مشيدة في الوقت نفسه بجهود المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ومساهمته التي تعمل على رفع الوعى ببيئة الأعمال وتحسينها.





وأكدت مستشار رئيس الوزراء خلال مؤتمر اعلان نتائج مؤشرات التنافسية الذي نظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية على أن تحسين مستوى معيشة المواطن هو الهدف الرئيسى لأى جهود وهو ما يتم النظر إليه في مثل هذه التقارير، موضحة أن تحسين كفاءة سوق العمل هو ما يرفع مستويات المعيشة في حالة زيادة الإنتاجية وتأهيل العاملين بشكل جيد يتواكب مع متطلبات سوق العمل والتطورات التكنولوجية، وهو ما ينعكس بالتبعية على تحسن الاقتصاد ككل.





وأشارت "صالح" إلى وجود فجوة تمويلية في ظل انخفاض معدلات الادخار المحلية التي لا تكفى للاستثمارات المطلوبة لتحقيق التنمية، وهو ما يؤكد ضرورة جذب الاستثمار الأجنبي، مما يتطلب بدوره تحسين بيئة الاستثمار، لافتة إلى بعض النقاط السلبية التي يمكن أن تمثل فرصا جيدة للاستثمار وهى زيادة الواردات التي يمكن أن تمثل فرصا جيدة للاستثمار في سلاسل القيمة وتعميق المنتج المحلى للصناعات ذات الميزة التنافسية.



