السجن المشدد 10 سنوات لـ عاطل للإتجار في المخدرات

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالعباسية، عاطل بالسجن المشدد 10سنوات ، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة فى المطرية.





بداية الواقعة كانت بتلقى ضباط مباحث قسم المطرية، معلومات تفيد بقيام ف.س 30 سنة عاطل، بالإتجار فى المواد المخدرة، متخذًا من دائرة قسم المطرية مكانًا له للترويج لتجارته غير المشروعة، وبجمع التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة.





وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهم وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة " 900 جرام من مخدر الحشيش و 300 جرام من مخدر الهيروين، وسلاح أبيض "، وذلك أثناء استعداده لترويجها بالمنطقة.



