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تعليم

حملات للتبرع بالدم لصالح مصابى العمليات الإرهابية بجامعة المنيا

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 08:54 م
حملات للتبرع بالدم
حملات للتبرع بالدم لصالح مصابى العمليات الإرهابية بجامعة الم
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ايمن رياض
واصلت جامعة المنيا فعاليات مهرجان انتصارات أكتوبر الذى تنظمه الإدارة العامة لرعاية الطلاب حتى نهاية الشهر تحت شعار "العبور الجديد".

وذلك تحت رعاية من الدكتور مصطفى عبد النبى عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، بحملات للتبرع بالدم لصالح مصابى العمليات الإرهابية بسيناء من الجيش والشرطة، والتى أطلقتها إدارة النشاط الاجتماعى والرحلات صباح اليوم، داخل الحرم الجامعي، لتبدأ أولى فعاليات الحملة بكليات الزراعة، والصيدلة، والعلوم، ثم تجوب كليات الجامعة الـ20 على مدار شهر أكتوبر

توجه الدكتور عادل عبدالله عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد عبد العزيز عميد كلية الصيدلة، والدكتور رأفت محمد شاكر عميد كلية العلوم، ووكلاء الكليات، بالقيام بتبرعهم بالدم بأنفسهم لتشجيع الطلاب على التبرع، موضحين أهمية التوعية والمشاركة بحملات التبرع بالدم لدعم مصابى العمليات الإرهابية الذين ضحوا بأنفسهم من أجل استقرار وأمن وسلامة الوطن والمواطنين.

ومن جانبه، لفت "عبد النبي" إلى أن الجامعة وفرت عربات مُجهزة لتسهيل أعمال التبرع بالتعاون مع بنك الدم الإقليمى التابع لوزارة الصحة، والتى تتواجد داخل الحرم الجامعى أمام الكليات لاستقبال المتبرعين، مضيفًا أن الحملة بدأت بتوعية طلاب الجامعة بأهمية التبرع، والشروط الواجب توافرها للراغبين فى التبرع، ومردود ذلك إنسانيًا وصحيًا عليهم، موضحًا أن التبرع يشمل إجراء فحص لفصيلة الدم، وقياس تركيز الهيموجلوبين، ثم قياس الوزن، والنبض، وضغط الدم.

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