Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وكيل الطب البيطري: هذا الوباء أخطر أمراض الماشية

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 05:59 م
ورشة عمل الأطباء
ورشة عمل الأطباء البيطريين
Advertisements
محمد غالى
قال الدكتور حسين على حسين، وكيل كلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا، خلال كلمته فى ورشة عمل الأطباء البيطريين، أن العالم كله يتعامل مع مرض الحمى القلاعية من خلال وضع استراتيجيات لمكافحته.

وأضاف وكيل كلية الطب البيطري، ان اللقاح يتغير مع هذا المرض، حسب الفيروس، وعدم مواجهة الفيروسات ينتج" انواعها جديدة".

وأكد "حسين"، أن مرض الحمى القلاعية الذي يصيب المواشى يعتبر من أخطر الأمراض الموجودة فى الطب البيطرى فى العالم، ويعتبر أول فيروس اكتشف، وهو شديد الوبائية سريع الانتشار والخطورة، مشيرًا إلى أن المشكلات من هذا النوع لا تحل إلا بالعلم.

وتناقش ورشة العمل، أبرز محاور الورشة، معرفة سبب انتشار الأوبئة في المواشي رغم تحصينها، وما هي الاستراتيجية الخاصة بالقضاء على مرض أنفلونزا الطيور والحمى القلاعية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبرزها أنفلونزا الطيور. جهود وزارة الزراعة لمواجهة أمراض الدواجن

البيطريين تحذر من أمراض الشتاء.. خسائر بالملايين سنويا بسبب الحمى القلاعية والجلد العقدي.. وتوجيهات مهمة من النقابة للحفاظ على الثروة الحيوانية

الأربعاء.. البيطريين تبحث مشاكل الثروة الحيوانية وانتشار الأمراض

"البيطريين" تعقد ورشة عمل عن فشل حملات تحصينات المواشي غدا

ترشيحاتنا

مدة محددة لنقل ملكية السيارات.. دفاع البرلمان تقر تعديلات قانون المرور الجديد

كاف: الإقصاء عامين من الكونفدرالية يهدد جينيراسيون فوت فى هذه الحالة

شاهد.. خالد الغندور يفتح النار على الاتحاد الأفريقي

كاف يعاقب اتحاد الكرة المصري بغرامة مالية 5 آلاف دولار لهذا السبب

20 صورة لـ أسماء أبو اليزيد.. بعد نجاح فيلم الممر وتصدره تريند جوجل

يحلق شعر زوجته بالقوة.. لن تصدق السبب!

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أضرار لا تتوقعيها.. 8 كوارث يسببها التدخين بجسم المرأة

أميرة كامبريدج.. كيت ميدلتون بإطلالة أنيقة اليوم.. وهذه تكلفتها

سارقة تختبئ داخل سقف متجر 6 ساعات خوفا من الشرطة.. وصدمة بالنهاية