وكيل الطب البيطري: هذا الوباء أخطر أمراض الماشية

قال الدكتور حسين على حسين، وكيل كلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا، خلال كلمته فى ورشة عمل الأطباء البيطريين، أن العالم كله يتعامل مع مرض الحمى القلاعية من خلال وضع استراتيجيات لمكافحته.





وأضاف وكيل كلية الطب البيطري، ان اللقاح يتغير مع هذا المرض، حسب الفيروس، وعدم مواجهة الفيروسات ينتج" انواعها جديدة".





وأكد "حسين"، أن مرض الحمى القلاعية الذي يصيب المواشى يعتبر من أخطر الأمراض الموجودة فى الطب البيطرى فى العالم، ويعتبر أول فيروس اكتشف، وهو شديد الوبائية سريع الانتشار والخطورة، مشيرًا إلى أن المشكلات من هذا النوع لا تحل إلا بالعلم.



