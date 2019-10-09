Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الإفتاء توضح الفرق بين فوائد الإيداع في البنك ومعاملات اليهود الربوية قديمًا.. فيديو

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 05:57 م
القسم الديني
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الدار هي الجهة المختصة بالنظر في مستجدات الأمور وما يطرأ على السوق من معاملات بين الناس، مشيرًا إلى مسألة إيداع الأموال في البنوك وأنها قد أخذت ما تحتاج إليه من بحث وتدقيق في تكييفها وإخضاعها للأحكام الشرعية.

وأضاف «وسام» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: «سمعنا أن الفوائد التي يحصل عليها المودع من البنك حرام، وقال آخرون بحلها.. فما رأي دار الإفتاء؟» أن الإيداع في البنك جائز، وفوائده تعد ثمرة هذا الاستثمار، مشيرًا إلى أن تحديد نسبة الفائدة في البنك، ليس ثابتًا وإنما يخضع لعدة متغيرات منها معدل التضخم والنمو ودراسات الجدوى.

وأشار إلى أن البنك المركزي قد يرفع سعر العائد لليلة واحدة ثم ينقصها مرة أخرى؛ تبعًا لكل هذه المتغيرات، موضحًا الفرق بين هذه الصور البنكية وبين المعاملات الربوية التي كان يتعامل بها اليهود قديمًا وكان أحدهم يقرض المحتاج إلى أجل مسمى، فإذا جاء الأجل، وعجز المدين عن السداد، اشترط الدائن زيادة في قيمة الدين إلى أن يصل الأمر إلى أن يسترق الدائن المدين (أي يأخذه عبدًا له).
Advertisements

ترشيحاتنا

مفاجأة فايلر في قمة الزمالك

سارقة تختبئ داخل سقف متجر 6 ساعات خوفا من الشرطة.. وصدمة بالنهاية

كلب يطلق النار على سيدة داخل سيارة ويصيبها في ساقها.. شاهد ما حدث

الوداع الأخير لـ طلعت زكريا قبل دفنه بمقابر الأسرة.. فيديو وصور

مذيعة شهيرة تطرد أحد الحضور في برنامجها بسبب رنة موبايله.. فيديو

تتويج جديد لـ محمد صلاح مع ليفربول.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أضرار لا تتوقعيها.. 8 كوارث يسببها التدخين بجسم المرأة

أميرة كامبريدج.. كيت ميدلتون بإطلالة أنيقة اليوم.. وهذه تكلفتها

سارقة تختبئ داخل سقف متجر 6 ساعات خوفا من الشرطة.. وصدمة بالنهاية