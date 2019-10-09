"قسد" تدعو الولايات المتحدة إلى إنشاء منطقة حظر طيران لوقف الهجمات التركية

دعت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، الولايات المتحدة والتحالف الدولي إلى إنشاء منطقة حظر طيران شمال شرق الأراضي السورية لوقف الهجمات التركية.



ونقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية عن المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي قوله: "إن المناطق بدءا من رأس العين وحتى تل أبيض تتعرض لقصف عشوائي من المدفعية والطائرات الحربية التركية".



وأضاف "بالي": "لدينا القدرة على المناورة ، والجيش التركي لن يحقق أهدافه في سوريا"، مشيرا إلى أن طائرات حربية تركية بدأت في استهداف "مناطق مدنية" شمالي سوريا.



وجاءت تصريحات "بالي" بعد فترة وجيزة من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدء الهجوم التركي على شمال شرق سوريا.



وكانت الإدارة الذاتية الكردية أعلنت في وقت سابق اليوم "النفير العام" على مدى 3 أيام في مناطق سيطرتها في شمال وشمال شرقي سوريا تحسبا للهجوم التركي.