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مرأة

للرجال فقط.. كارثة تأثير السمنة على الخصوبة

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 01:34 ص
كارثة تأثير السمنة
كارثة تأثير السمنة على الخصوبة
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قسم المرأة
هناك أسباب عديدة لانخفاض نسبة الخصوبة عند الرجال، ولكل منها علاجه، واكتشف بعض الباحثين علاقة تربط الوزن الزائد بانخفاض مستوى هرمون التوستيسترون لدى الرجل، مما يؤثر على الخصوبة لديهم.

وأشارت الدراسات التي نشرها موقع "هيلث لاين"، إلى تأثير السمنة على عديد من الهرمونات التي تتسبب في مشاكل عديدة لدى الرجال الخاصة مشاكل الخصوبة والإنجاب، فهناك تأثير مباشر للسمنة على ارتفاع هرمون الاستروجين، فمع زيادة رواسب الدهون المقابلة لمستويات هرمون الاستروجين العالية وانخفاض مستويات هرمون تستوستيرون يؤدي إلى قمع الخصوبة لدى الرجال. 

وعلى حسب ما نشرته الدراسة، فإن الوزن الزائد يرتبط بتراجع الرغبة الجنسية، وصعوبة الانتصاب نتيجة لتباطؤ الدورة الدموية، كما أنها قد تؤدي إلى انخفاض عدد الحيوانات المنوية.

لذلك سيكون من الضروري اتباع نظام غذائي صحي، وبدأ المحاولة في خسارة الوزن عن طريق الرياضة لأنها ستحفز كل أعضاء الجسم وتحسن حركة الدورة الدموية.

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