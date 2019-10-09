دراسة: تناول طفلك الأسماك مرة بالأسبوع يحميه من هذه الأمراض

كشفت أبحاث علمية حديثة أن الأطفال الذين لم يتخطوا 6 أعوام ويتغذون على الأسماك مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، تقل احتمالات إصابتهم بالأكزيما والربو 28 و 40 في المائة على التوالي.



وبحسب علماء الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا ، فإن أحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك، لها تأثير مضاد للالتهابات الذي يكافح المرض.، وذلك بحسب ما نشره موقع صحيفة DAILY MAIL البريطانية .



وأشارت نتائج البحث إلى أن تناول الأطفال للأسماك وزيت كبد سمك وأوميجا 3 قد يكون أكثر أهمية من تناول الأم لهذه المواد أثناء الحمل.



وحذر الباحثون الأمهات، من الوجبات الخفيفة المحملة بالأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة التي تنخفض فيها كمية أحماض أوميغا 3 ، والوجبات الجاهزة السريعة التي يدمنها الأطفال في عمر صغير.