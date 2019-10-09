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توك شو

أستاذ اقتصاد سياسي: القضاء على فيروس سي من عوامل تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري..فيديو

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 07:30 م
مؤشر الاقتصاد
مؤشر الاقتصاد
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قسم التوك شو
قال الدكتور كريم العمدة، استاذ الاقتصاد السياسي، إن استمرار المؤشرات الايجابية الصادرة في حق مصر من مؤسسات التمويل الدولية والوكالات الاقتصادية العالمية والمؤشرات التنافسية العالمية التي صدرت عن المنتدي الاقتصادي العالمي نستطيع ان نعتمد عليه في قياس الإجراءات والاساليب التي استخدمتها الدول بصفة عامة لكي تحسن من قدرتها التنافسية وتنشيط الحالة الاقتصادية داخل الدولة.

وأوضح الدكتور كريم العمدة ،خلال مداخلة هاتفية بالنشرة الاخبارية لقناة "تن" أن مؤشر القدرة التنافسية يقوم بقياس الاجراءات التي قامت بها الدولة من خلال 12 محورا كل محور منهم لديه عدد من المؤشرات الفرعية يمكن ان يصل مجموع هذه المؤشرات الي 100 مؤشر.

وأضاف استاذ الاقتصاد السياسي أن هذه المؤشرات الفرعية تتكون من المؤسسات والبنية التحتية والاقتصاد الكلي والصحة والتعليم والتعليم العالي والتدريب وفعالية السوق وكفاءة سوق العمل والتجهزة التقنية وحجم السوق ومدي تطور الأعمال والابتكار.

وتابع كريم العمدة، أن الإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية من تحسين البنية التحتية والقضاء علي فيروس سي وحملة 100 مليون صحة و التعليم كلها عوامل ساعدت في دفع المؤشرات الاقتصادية لمصر.
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