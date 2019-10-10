أبرزها الثوم.. بمكونات من مطبخك احمي نفسك من أمراض خطيرة



فهذا الكوب يوميًا هو كل ما تحتاج إليه للوقاية من التعرض لأمراض القلب، فهذا المشروب يساهم بدرجة كبيرة فى الحفاظ على نسبة الكوليسترول الموجود في الجسم، والذي يسبب تراكمه التعرض لضيق الشرايين ومشاكل القلب.



- الثوم :-



للوقاية من العديد من الامراض اهمها السرطان يمكن الحرص على تناول الثوم بكثرة، فالثوم مضادة حيوي طبيعيى يحتوي على الكثير من الإنزيمات التي تساهم فى تعزيز الصحة وجهاز المناعة .



- الديتوكس :-



معظمنا لا يتناول المياه بكميات وفيرة، وهو ما يجعلنا عرضة للإصابة بأمراض الكلى، وللوقاية من التعرض للفشل الكلوى، يجب الحرص على تناول مشروب "الديتوكس"، الذي يساهم فى القضاء على سموم الجسم والذي يحتوى على "المياه والليمون والخيار" .



كما تقول الحكمة " الوقاية خير من العلاج" يجب علينا القيام بالعديد من الأمور البسيطة التي من شأنها حمايتنا من الاصابة بكثير من الامراض،من المعروف ان العلاج يكون عن طريق الذهاب للطبيب وتناول بعض الأدوية، بينما الوقاية من امراض خطيرة مثل القلب والسرطان تكون اسهل من ذلك، فسنعرض أفضل طرق الوقاية كما اشار موقع " هيلث لاين" ..