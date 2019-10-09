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أخبار البلد

تعاون مصري فلسطيني في مجالات الاتصالات

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 07:28 م
وزير الاتصالات المصري
وزير الاتصالات المصري
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أحمد عبد القوي
استقبل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمكتبه بالقرية الذكية الدكتور إسحاق سدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني، وفي بداية اللقاء أكد وزير الاتصالات المصري على عمق العلاقات التي تربط بين مصر وفلسطين على كافة الأصعدة والروابط التاريخية التي تجمع البلدين، كما تناول اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ومن جانبه أوضح الجانب الفلسطيني تقديره للتجربة المصرية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة في ضوء زيارة الوزير الفلسطيني لمصر في نهاية يوليو الماضي لحضور اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات الذي ترأسه وزير الاتصالات المصري، كما أبدى الوزير الفلسطيني إعجابه بنموذج عمل البريد المصري ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، فضلا عن التطور الذي تم تحقيقه على مستوى تنظيم الاتصالات.

وخلال اللقاء تم التطرق الى توفير التدريب من خلال معاهد التدريب التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، ودعم الأشقاء في فلسطين في تنظيم قطاع الاتصالات، والاطلاع على التجارب المصرية الرائدة في هذا المجال، وكذلك التعاون في مجال الإبداع التكنولوجي وريادة الاعمال، فضلا عن دعم الجانب الفلسطيني في المحافل الدولية ذات الصلة خاصة في ضوء استضافة مصر لمؤتمر الاتصالات الراديوية.

وأكد وزير الاتصالات المصري مساندة الأشقاء الفلسطينيين، وتوفير الدعم اللازم على مستوى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كما أكد الجانب الفلسطيني رغبته في الحصول على الدعم العربي للانضمام إلى اتحاد البريد العالمي، وكذلك تطرقت المباحثات إلى نظام إدارة البعائث البريدية من مصر إلى فلسطين.

وفي نهاية اللقاء أكد الجانبان رغبتهما في صياغة أوجه التعاون في إطار مذكرة تفاهم مشتركة يقوم الوزيران بالتوقيع عليها في أقرب فرصة ممكنة.

يأتي اللقاء في إطار زيارة الوزير الفلسطيني إلى مصر ضمن الوفد الوزاري المرافق لـ محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني.
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