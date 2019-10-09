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مرأة

أبرزها فقدان الوزن .. 4 فوائد غير متوقعة للقلقاس

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 11:02 م
صدى البلد
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قسم المرأة
يعتبر القلقاس من أكثر الخضراوات التي يدور حولها الجدل، فهناك من يحبه بشدة وهناك من لا يستطيع أن يأكل إذا كان موجودًا على طاولة الطعام، لكن سواء كنت من الذين يحبونه أو لا، فستقوم بأكله بعد معرفة فوائده العديدة التي أشار لها موقع "هيلث لاين".

- الحفاظ على نسبة السكر في الدم :-
يحتوي القلقاس على ألياف ونشا، مما يبطئ عملية الهضم ويقلل من ارتفاع السكر في الدم خاصة بعد الوجبات التي تحتوي على كثير من السكريات التي قد ترفع نسبة السكر في الدم.

- الحماية من أمراض القلب :-
يحتوي القلقاس على العديد من العناصر الغذائية التي من شأنها الحفاظ على مستوى الكوليسترول في الدم مما يساعد في تحسين صحة القلب .

- مكافحة السرطان :-
القلقاس غني بمادة البوليفينول ومضادات الأكسدة التي من شأنها مكافحة نمو السرطان وتعزيز جهاز المناعة وحماية الجسم من الإجهاد.

- فقدان الوزن :-
نظرًا لارتفاع نسبة النشا والألياف ، فقد يزيد القلقاس من الشعور بالامتلاء ، ويقلل من السعرات الحرارية الكلية ويزيد من حرق الدهون ، مما قد يؤدي إلى فقدان الوزن وتقليل الدهون في الجسم. 
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