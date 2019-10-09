اهتمام بالاولى بالرعاية.. خبير: لازم نشوف إحنا كنا فين وبقينا فين اقتصاديا..فيديو

قال الخبير الاقتصادي إبراهيم مصطفى، إن بيان الحكومة أمام مجلس النواب قارن بين وضع الاقتصاد المصري منذ 5 سنوات والآن.



وأضاف إبراهيم مصطفى في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" منذ 4 سنوات لم نكن قادرين على توفير أموال للقرى الأكثر احتياجا أو الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية، وأو زيادة الإنفاق على التموين.



وتابع إبراهيم مصطفى:" كان من الضروري تنفيذ خطة الإصلاح الإقتصادي للاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية، وهناك حالة اهتمام من الدولة للمناطق الأكثر احتياجا".



وأكمل إبراهيم مصطفى:" لازم نشوف إحنا كنا فين وبقينا فين دلوقتي في الاقتصاد، ففي عام 2014 شهدت مصر أزمة اقتصادية طاحنة وكان من الضروري إعادة الاستقرار الاقتصادي في مصر بتنفيذ خطة الإصلاح".

