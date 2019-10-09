Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

اهتمام بالاولى بالرعاية.. خبير: لازم نشوف إحنا كنا فين وبقينا فين اقتصاديا..فيديو

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 07:26 م
الاصلاح الاقتصادي
الاصلاح الاقتصادي - تعبيرية
Advertisements
هاني حسين
قال الخبير الاقتصادي إبراهيم مصطفى، إن بيان الحكومة أمام مجلس النواب قارن بين وضع الاقتصاد المصري منذ 5 سنوات والآن.

وأضاف إبراهيم مصطفى في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" منذ 4 سنوات لم نكن قادرين على توفير أموال للقرى الأكثر احتياجا أو الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية، وأو زيادة الإنفاق على التموين.

وتابع إبراهيم مصطفى:" كان من الضروري تنفيذ خطة الإصلاح الإقتصادي للاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية، وهناك حالة اهتمام من الدولة للمناطق الأكثر احتياجا".

وأكمل إبراهيم مصطفى:" لازم نشوف إحنا كنا فين وبقينا فين دلوقتي في الاقتصاد، ففي عام 2014 شهدت مصر أزمة اقتصادية طاحنة وكان من الضروري إعادة الاستقرار الاقتصادي في مصر بتنفيذ خطة الإصلاح".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلماني: مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في مبادرة حياة كريمة واجب وطني

التضامن: محافظات الصعيد الأكثر فقرًا في مصر.. فيديو

عصام هلال: الدولة مهتمة بتطوير قطاع النقل.. فيديو

برلماني: مبادرة حياة كريمة تؤكد شعور السيسي بأنين المواطن

ترشيحاتنا

أول صور من مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية

مرتضى منصور يدرس إجراء تعديل فى الجهاز الفنى بالزمالك.. تعرف عليه

هل يرحل عن الشواكيش..علاء ميهوب يعيش ظروفا صعبة داخل الترسانة.. تفاصيل

إحالة المتقاعسين للنيابة .. المالية: تطبيق الحد الأدنى للأجور والعلاوة الشهر الحالي

أول ضربة أمريكية لـ تركيا بعد انطلاق عملية نبع السلام

يلتقط صورا.. القبض على موظف يقف عاريا بشرفة شقته بالشيخ زايد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

15 درجة تخطف قلوب النساء.. موضة ألوان خريف و شتاء 2019.. صور

أول صور من مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية

أضرار لا تتوقعيها.. 8 كوارث يسببها التدخين بجسم المرأة