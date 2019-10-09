اهتمام بالاولى بالرعاية.. خبير: لازم نشوف إحنا كنا فين وبقينا فين اقتصاديا..فيديو

قال الخبير الاقتصادي إبراهيم مصطفى، إن بيان الحكومة أمام مجلس النواب قارن بين وضع الاقتصاد المصري منذ 5 سنوات والآن.
وأضاف إبراهيم مصطفى في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" منذ 4 سنوات لم نكن قادرين على توفير أموال للقرى الأكثر احتياجا أو الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية، وأو زيادة الإنفاق على التموين.
وتابع إبراهيم مصطفى:" كان من الضروري تنفيذ خطة الإصلاح الإقتصادي للاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية، وهناك حالة اهتمام من الدولة للمناطق الأكثر احتياجا".
وأكمل إبراهيم مصطفى:" لازم نشوف إحنا كنا فين وبقينا فين دلوقتي في الاقتصاد، ففي عام 2014 شهدت مصر أزمة اقتصادية طاحنة وكان من الضروري إعادة الاستقرار الاقتصادي في مصر بتنفيذ خطة الإصلاح".
وأضاف إبراهيم مصطفى في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" منذ 4 سنوات لم نكن قادرين على توفير أموال للقرى الأكثر احتياجا أو الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية، وأو زيادة الإنفاق على التموين.
وتابع إبراهيم مصطفى:" كان من الضروري تنفيذ خطة الإصلاح الإقتصادي للاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية، وهناك حالة اهتمام من الدولة للمناطق الأكثر احتياجا".
وأكمل إبراهيم مصطفى:" لازم نشوف إحنا كنا فين وبقينا فين دلوقتي في الاقتصاد، ففي عام 2014 شهدت مصر أزمة اقتصادية طاحنة وكان من الضروري إعادة الاستقرار الاقتصادي في مصر بتنفيذ خطة الإصلاح".