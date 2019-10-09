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أخبار البلد

الأوقاف: ترجمة خطبة الجمعة إلى 16 لغة

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 07:15 م
الاوقاف
الاوقاف
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محمود ضاحي
قررت وزارة الأوقاف ترجمة موضوع خطبة الجمعة والذي بعنوان: فقه بناء الدول الى 16 لغة بالإضافة الى لغة الإشارة .

وقالت الوزارة إن هذا القرار يأتي في إطار واجبنا التوعوي والدعوي تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها ، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية ، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف ، وفي ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين ، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعًا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها ، ننشر خطبة الجمعة بعدة لغات أسبوعيًّا.

وأضافت الأوقاف في بيان لها ، أنه سيتم نشر الخطبة مكتوبة ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة) من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمركز الإعلامي بوزارة الأوقاف أسبوعيًّا، وذلك إضافة إلى نشرها مسموعة باللغة العربية ، ومرئية بلغة الإشارة خدمة لذوي القدرات الخاصة.

وأوضحت أن موضوع خطبة الجمعة (فقه بناء الدول) يتناول الحديث عن بناء الدول وأنه يحتاج إلى علم وخبرة ودراية وإلمام بأحوالها والتحديات التي تواجهها ، وأنه شتان بين فقه الأفراد والجماعات وفقه بناء الدول وإدارتها في عالم سريع التحول والتغير لا يعرف سوى لغة التحالفات والتكتلات السياسية والاقتصادية والثقافية ، وتحكمه قواعد وقوانين ومعاهدات دولية لا يمكن لعاقل فضلًا عن دولة تجاهلها أو عدم التعامل معها أو عدم التكيف مع ما يفرضه الواقع الراهن.

وأشارت إلى أن بناء الدول والحفاظ عليها يقوم على عوامل كثيرة من أهمها : تقوية مؤسسات الدولة الوطنية ، والبناء الاقتصادي ، وبناء الوعي الثقافي ، والديني ، والفكري ، والعلمي ، والبناء الاجتماعي ، وإعلاء القيم الأخلاقية والسلوكية ، وأن هذه العوامل وغيرها تسهم بشكل كبير في بناء دولة قوية مستقرة ، وأنه بدون الدولة لا يوجد إلا الفوضى .
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