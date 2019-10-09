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اقتصاد

الأسهم الأوروبية ترتفع لتفاؤل بشأن التجارة.. والبورصة الألمانية تصعد 1%

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 07:24 م
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
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رويترز
شهدت الأسهم الألمانية أفضل أيامها في ستة أسابيع اليوم الأربعاء، لتقود مكاسب الأسواق الأوروبية، مع تدعم المعنويات بمؤشرات على إحراز تقدم في علاقات التجارة الأمريكية الصينية قبل يوم من محادثات رفيعة المستوى بين الجانبين.

وأشارت تقارير إلى أن الصين مازالت منفتحة على إبرام اتفاق تجارة جزئي مع الولايات المتحدة، وأن بكين تعرض زيادة مشترياتها السنوية من المنتجات الزراعية الأمريكية، مما يعطي مؤشرات على تسوية محتملة، وإن كان المحللون مازالوا متشككين.

وكتب راول ليرينج، مدير تحليلات التداول العالمي لدى آي.ان.جي، في مذكرة "للوهلة الأولى، تعطي أحدث الأنباء مبررا على الأقل لمزيد من التفاؤل حيال محادثات التجارة الأمريكية الصينية، "لكن لا دلائل تذكر على أن الجانبين مستعدان لتغيير مواقفهما بما يكفي لكسر الجمود الحالي."

وزادت الأسهم بالبورصة الألمانية الغنية بشركات التصدير واحدا بالمئة وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة متعافيا من تراجع واحد بالمئة أمس الثلاثاء عندما تأثرت المعنويات سلبا بتصريحات غير ودية من كلا الجانبين في النزاع الأمريكي الصيني.
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