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فن

نرمين ماهر في عيد ميلادها: أشخاص في مجال الفن تعبتني نفسيا

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 08:58 م
نرمين ماهر
نرمين ماهر
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قسم الفن
يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة نرمين ماهر التي اشتهرت بـ"أوشين" البنت الصغيرة التي ظهرت لاول مرة في التلفزيون عام 2005 من خلال فيلم "السفارة في العمارة" مع الفنان عادل امام واستطاعت "نرمين" كسب شهرة كبيرة بعد هذا الفيلم تعرف علي المهنة التي تتمنها بدل الفن.

قالت نرمين ماهر في لقاء تلفزيوني اذا رجع الزمان بها لكانت مهندسة لان مجال الفن تعبها نفسيا قائله: "لوكنت اقدر ارجع الزمن كنت اخترت ان اكون مهندسة لان مجال الفن مليان بالاشخاص الي تعبتني نفسيا".

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة نرمين ماهر الدرامية في مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، بطولة علي ربيع، وصلاح عبد الله، وصابرين، وكريم عفيفي، وسهر الصايغ، وولاء الشريف، وطارق عبد العزيز، ومن إخراج وائل إحسان.
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