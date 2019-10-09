في عيد ميلادها.. نهال عنبر تحب أدوار الشر وغضبت من ابنها لهذا السبب





دخلت نهال عنبر مجال الفن علي يد المخرج شريف عرفه و أسند اليها دورا صغيرا في فيلم "طيور الظلام" بمشاركة الفنان عادل امام .





ومن خلال هذا التقرير تعرف علي الادوار التي تحبها نهال عنبر و المفاجأة الاقرب الي قلبها.



قالت نهال عنبر من خلال لقاء تلفزيوني لها انها تحب كثيرا الادوار الشريرة قائله" انا بحب الادوار الشريرة مع اني في الحقيقه طيبة" واضافت في اللقاء انها لم تساعد ابنها المخرج حسام الحسيني في دخوله مجال الفن قائله " انا ربيت حسام و علمته يكون له شخصية قوية ليعتمد علي نفسه".



كشفت "نهال" سر غضبها من ابنها حسام وهو انه اثناء تصوير اعلان لنهال عنبر اوقف حسام التصوير و قال لها الصوت مرتفع فغضبت "نهال" منه قائله" انا دخلت الاوضه مع حسام بعد التصوير و قلت له انت هتعمل مخرج عليا".



يذكر ان احدث اعمال الفنانة نهال عنبر مسلسل "حكايتي" وتم عرضه في رمضان 2019 .

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة نهال عنبر التي امتعت الجمهور باعمالها المميزة والمختلفة.