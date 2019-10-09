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أخبار البلد

الحكومة تدعو وزراء فلسطين الحاصلين على شهاداتهم من جامعات مصرية لمؤتمر بداية الطريق

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 07:29 م
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم - وزيرة الهجرة
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محمود مطاوع
عُقدت اليوم بمقر مجلس الوزراء، جلسة المُباحثات الموسعة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد اشتية، رئيس وزراء فلسطين.

من جهتها وجهت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدعوة إلى الوزراء الفلسطينيين الحاضرين الذين حصلوا علي شهاداتهم الجامعية من الجامعات المصرية لحضور مؤتمر سيُعقد في مطلع عام 2020 تحت عنوان" مصر بداية الطريق"، في إطار قيام وزارة الهجرة بتكريم خريجي الجاليات الأجنبية والأشقاء العرب الذين درسوا في مصر وتقلدوا مناصب عليا في بلادهم. 

وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلي أن زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني والوفد المرافق له إلي مصر تعد زيارة تاريخية معربًا عن تمنياته إلي الحكومة الفلسطينية بالتوفيق في عقد إنتخاباتها في أقرب فرصة لتوحيد الصف الفلسطيني، مؤكدًا علي استعداد مصر لدراسة كافة المقترحات التي تم إثارتها خلال المباحثات، مطالبًا بوضع برنامج زمني محدد للاستجابة لتلك الطلبات والمقترحات حتي يتسني تلبيتها في أقرب فرصة ممكنة والارتقاء بأطر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.
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