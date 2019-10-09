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أخبار العالم

خيانة وطن.. مصادر تكشف: الجيش التركي دخل سوريا بمساعدة هذه القوات

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 07:24 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قالت وكالة سبوتنيك الروسية إن الآليات العسكرية التركية اجتازت الحدود السورية بمساندة ميليشيات الجيش الحر.

ونقلت الوكالة عن مصدر في الجيش الحر قوله إن الجيش التركي وفصائل الجيش الحر بدأت اجتياز الحدود السورية من جهة عين عيسى.

وأضافت أنه تم التمركز عند الحائط العازل من جهة مدينة تل أبيض بريف الحسكة شمال شرقي سوريا.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن بدء عملية "نبع السلام" العسكرية التركية على الشمال السوري، للقضاء على التواجد الكردي متمثل في وحدات حماية الشعب الكردية.

وجاءت العملية العسكرية بعد مصادقة البرلمان التركي على تمديد التفويض الممنوح للرئيس التركي بدفع الجيش للقيام بعمليات عسكرية خارج حدود البلاد، ممثلا في سوريا والعراق.

وقال مصدر بوزارة الخارجية السورية إن بلاده عازمة على التصدي لأي عدوان تركي "بكافة الوسائل المشروعة".

وأضاف المصدر أن الحكومة: "على استعداد لاحتضان أبنائها الضالين إذا عادوا إلى جادة العقل والصواب"، في إشارة على ما يبدو إلى سلطات كردية سورية تسيطر على شمال شرق البلاد.

وتعد هذه العملية هي الثالثة التي تقوم بها القوات التركية داخل الأراضي السورية، ضد القوات الكردية.
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