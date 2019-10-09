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أخبار العالم

أردوغان يقتل السوريين.. مشاهد صعبة لـ الأبرياء خلال الفرار من الغزو التركي

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 07:26 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
تداول ناشطون سوريون، اليوم الأربعاء صورا ومقاطع فيديو تظهر لحظات الرعب التي يعيشها الأبرياء السوريون من جراء القصف التركي على منطقة شمال سوريا.

وتظهر الصور ومقاطع الفيديو السوريين وهم يحاولون الفرار بعيدا عن المواقع التي يستهدفها القصف التركي في مناطق الحسكة وتل أبيض وغيرها.

من ناحية أخرى بدأت قوات سوريا الديمقراطية في إعادة الانتشار وتوزيع قواتها للتصدي للهجوم التركي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن بدء عملية "نبع السلام" العسكرية التركية على الشمال السوري، للقضاء على التواجد الكردي متمثل في وحدات حماية الشعب الكردية.

وجاءت العملية العسكرية بعد مصادقة البرلمان التركي على تمديد التفويض الممنوح للرئيس التركي بدفع الجيش للقيام بعمليات عسكرية خارج حدود البلاد، ممثلا في سوريا والعراق.

وقال مصدر بوزارة الخارجية السورية إن بلاده عازمة على التصدي لأي عدوان تركي "بكافة الوسائل المشروعة".

وأضاف المصدر أن الحكومة: "على استعداد لاحتضان أبنائها الضالين إذا عادوا إلى جادة العقل والصواب"، في إشارة على ما يبدو إلى سلطات كردية سورية تسيطر على شمال شرق البلاد.

وتعد هذه العملية هي الثالثة التي تقوم بها القوات التركية داخل الأراضي السورية، ضد القوات الكردية.
أردوغان يقتل السوريين.. مشاهد صعبة لـ الأبرياء خلال الفرار من الغزو التركي
أردوغان يقتل السوريين.. مشاهد صعبة لـ الأبرياء خلال الفرار من الغزو التركي
أردوغان يقتل السوريين.. مشاهد صعبة لـ الأبرياء خلال الفرار من الغزو التركي
أردوغان يقتل السوريين.. مشاهد صعبة لـ الأبرياء خلال الفرار من الغزو التركي
أردوغان يقتل السوريين.. مشاهد صعبة لـ الأبرياء خلال الفرار من الغزو التركي
أردوغان يقتل السوريين.. مشاهد صعبة لـ الأبرياء خلال الفرار من الغزو التركي
أردوغان يقتل السوريين.. مشاهد صعبة لـ الأبرياء خلال الفرار من الغزو التركي
أردوغان يقتل السوريين.. مشاهد صعبة لـ الأبرياء خلال الفرار من الغزو التركي
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