حقق 90 % من أهدافه .. اسكور مشروع تشغيل الشباب ... تعاون مصرى نرويجي علي أرض المنوفية

على ارض محافظتي المنوفية والقليوبية انطلق المشروع النرويجي مشروع تشغيل الشباب " SCORE " والممول من وزارة الخارجية النرويجية بالتعاون مع حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ، حيث تم تطبيق التدريبي العالمي لمنظمة العمل الدولية "استدامة تنافسية ومسئولية الشركات "SCORE"" والذي تم إطلاقه بشكل تجريبي في أبريل 2018، وتم تنفيذه فى مصر على أساس تجريبى ويستهدف من 25إلى 30 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم فى الصناعات الهندسية والكيماوية فى محافظتى المنوفية والقليوبية بالتعاون مع غرفتى الصناعات الهندسية والكيماوية.



" البرنامج حقق 90% من الشركات المشاركة من خلال وفر في التكاليف وتقليل نسبة النفايات وزيادة أفكار التحسين وتحسين قنوات الاتصال في مكان العمل وظروف الصحة والسلامة وزيادة الأنتاجية وكفاءة العمل والقدرة التنافسية الشاملة" هكذا اعلنت ونشوى بلال مديرة المشروع بمنظمة العمل الدولية، موضحة أن تقييم نتائج البرنامج من خلال زيارات من قبل المختصين من مهندسين وإستشاريين على مستوى عالى من الكفاءة



وأكدت، أن البرنامج يقوم على عدة محاور رئيسية منها المشاركة بين الإدارة والعمال وتفعيل دور الإدارة الجيدة المستمرة وكذا الإنتاج الأفضل وإدارة شئون الأفراد بالإضافة إلى السلامة والصحة المهنية.



وتفقدت السيدة لينى ليند سفيرة دولة النرويج لدى القاهرة والوفد المرافق لها وإيربك أوشلان مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة ونشوى بلال مديرة المشروع بالمنظمة بمصنع الشركة الهندسية للتصنيع بمدينة السادات، لمتابعة نتائج مشروع تشغيل الشباب " SCORE " إستدامة تنافسية ومسئولية الشركات على أرض الواقع لتعزيز بيئة ملائمة للتشغيل، بحضور محافظ المنوفية اللواء سعيد عباس، ورئيس مدينة السادات ورئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية للتصنيع المشاركة فى البرنامج ومدير إدارة التعاون الدولي بالمحافظة.



ورحب محافظ المنوفية بالسفيرة ومنظمة العمل الدولية علي أرض المحافظة، مؤكدًا حرصه علي تحقيق المزيد من أوجه التعاون مع الجانب النرويجى في مجال الإستثمار وبما يحقق عوائد كثيرة لأهالي المحافظة، مشيرًا أن المنوفية يوجد بها منطقتين صناعيتين تضم العديد من المصانع والشركات تضخ العديد من المنتجات ذات الجودة العالية، مشيدًا بأهداف المشروع وأهميته في دعم وزيادة وتحسين الإنتاج وخلق بيئة عمل مناسبة.

كما أوضح مدير منظمة العمل الدولية أن تنفيذ مشروع تشغيل الشباب " SCORE " والممول من وزارة الخارجية النرويجية بالتعاون مع حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ، حيث تم تطبيق التدريبي العالمي لمنظمة العمل الدولية (استدامة تنافسية ومسئولية الشركات "SCORE") والذي تم إطلاقه بشكل تجريبي في أبريل 2018، وتم تنفيذه فى مصر على أساس تجريبى ويستهدف من 25إلى 30 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم فى الصناعات الهندسية والكيماوية فى محافظتى المنوفية والقليوبية بالتعاون مع غرفتى الصناعات الهندسية والكيماوية.



ومن جانبها أعربت سفيرة دولة النرويج عن سعادتها بتواجدها علي أرض المنوفية ذات الصرح الصناعي الكبير، مشيرة إلي أن هذه الزيارة تستهدف للإطلاع علي النتائج التي تحققت بالفعل في المصانع المستفيدة من برنامج "SCORE" حيث تم أختيار 12 شركة من المنوفية ضمن 30 شركة بقطاعي الصناعات الهندسية والكيماوية في نطاق محافظتي المنوفية والقليوبية.



كما تفقد المحافظ وسفيرة النرويج والوفد المرافق لهم الشركة الهندسية للتصنيع للتأكد على أرض الواقع من تحقيق نتائج البرنامج ، وتم تفقد قسم التشغيل المعدنى وقسم البلاستيك والأقسام المختلفة للشركة وإستعموا إلى شرح مبسط من فريق التطوير عن بعض التطورات من ( السلامة والأمان ، الأفراد ، الجودة ، الإنتاج ،وعدد ساعات العمل والتدريب والإقتراحات المقدمة ، نسبة الإنتاج، الخطة الإنتاجية ) وأعربت السفيرة عن سعادتها بنجاح المشروع وتحقيق المستهدف منه، وأكد المحافظ على ضرورة تطبيق مقترحات العاملين ودراستها وكذا مراعاة السلامة الصحية لهم بإعتبارهم المؤشر الحقيقى للنجاح.وفى الختام أهدي محافظ المنوفية درع المحافظة لسفيرة النرويج كهدية تذكاريه وإعتزازًا لعمق علاقات التعاون بين مصر والنرويج.



