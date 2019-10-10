أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه وذلك خلال البث المباشر المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، مضمونه "هل الصلاة على سجادة عليها صورة كعبة حرام؟".



وأوضح وسام، أن الصلاة على سجادة عليها صورة كعبة ليست حراما ولكن هناك فرقا بين الامتهان والتعظيم.



وتابع: فوضع صورة الكعبة على الأرض بقصد أن أمتهنها غير وضعها لإشعار بعظمتها وأنا أصلى أمامها وأستشعر أننى واقف أمام الكعبة، فصلاة المسلمين أمام صورة الكعبة والمسجد النبوي على السجادة فهذا فى مقام الإحترام والتعظيم وليس فى مقام الإمتنهان.



حكم الصلاة على سجادة من حرير

ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول "هل تجوز الصلاة على سجادة حرير؟".



أجابت الدار في فتوى لها، بأنه جاء في "الصحيحين" عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تَشرَبوا في آنيةِ الذهبِ والفضةِ، ولا تَلبَسوا الحريرَ والدِّيباج»، ومن هذا الحديث الشريف يتبين أن المنهي عنه شرعًا هو لبس الحرير والديباج وليس استعماله في سجادة الصلاة أو ما يشبهها.



وبناء على ما سبق وفي واقعة السؤال: فإنه لا مانع شرعًا من الصلاة على سجادة للصلاة من الحرير.



حكم ترك سجادة الصلاة مفروشة طوال الوقت

قال الدكتور سعيد عامر، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر، إن الكلام المتداول بين العوام عن كراهية ترك سجادة الصلاة مفروشة على الأرض طوال الوقت كلام غير صحيح على الإطلاق ولا يوجد فى الدين أدلة على كراهة ذلك الأمر.



وأضاف «عامر»، فى تصريح له، أن سجاد الصلاة مفروش فى المساجد دائمًا فلم يقل أحد بكراهة فى ذلك الأمر.